Массовые протесты в Москве: власти наказали еще одного участника

Участника одной из акций протеста за честные выборы приговорили к двум годам лишения свободы. Его обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии.

Обвинение просило для Даниила Беглеца 3 года и 2 месяца колонии общего режима, сообщает "Дождь".

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Мужчина со своей стороны признал свою вину и попросил прощения у сотрудника Росгвардии. Беглец даже предложил возместить ему убытки в 10 тысяч рублей.

Адвокат беглеца Станислав Рыбчинский называет приговор суровым и заполитизированным.

Какие еще могут быть последствия для участников протестов в Москве?

У некоторых семей из-за их участия в акциях даже хотят отобрать детей. Так, прокурор Москвы хочет лишить родительских прав многодетную пару, потому что отец попал в провластный видеоролик как "телохранитель Навального".

Прокурор заявляет, что якобы на акцию 3 августа супруги взяли с собой несовершеннолетних дочерей, чтобы избежать задержания.

Забрать детей хотят и у супругов, которые вместе с маленьким сыном участвовали в несогласованной акции 27 июля.

Почему в Москве протестуют?За кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа).



Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы вроде бы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.



Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября.

Когда были масштабные акции: