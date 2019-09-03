Массовые протесты в Москве: власти наказали еще одного участника
Участника одной из акций протеста за честные выборы приговорили к двум годам лишения свободы. Его обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии.
Обвинение просило для Даниила Беглеца 3 года и 2 месяца колонии общего режима, сообщает "Дождь".
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Мужчина со своей стороны признал свою вину и попросил прощения у сотрудника Росгвардии. Беглец даже предложил возместить ему убытки в 10 тысяч рублей.
Адвокат беглеца Станислав Рыбчинский называет приговор суровым и заполитизированным.
Какие еще могут быть последствия для участников протестов в Москве?
У некоторых семей из-за их участия в акциях даже хотят отобрать детей. Так, прокурор Москвы хочет лишить родительских прав многодетную пару, потому что отец попал в провластный видеоролик как "телохранитель Навального".
Прокурор заявляет, что якобы на акцию 3 августа супруги взяли с собой несовершеннолетних дочерей, чтобы избежать задержания.
Забрать детей хотят и у супругов, которые вместе с маленьким сыном участвовали в несогласованной акции 27 июля.
Почему в Москве протестуют?За кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа).
Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы вроде бы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября.
Когда были масштабные акции:
- 20 июля состоялась одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова в Москве, причем это мероприятие столичная власть согласовала. Только официально, по данным полиции, участие в нем приняли 12 тысяч человек.
- 27 июля проходила уже не согласованная властями акция, поскольку предыдущая не имела никакого эффекта. Эти протесты завершилась задержаниями более 1400 человек.
- 3 августа пошла третья волна протестов, которые также не согласовывала власть. Правозащитники насчитали примерно 22 тысячи участников, силовики – 1500. Задержали более 1000 человек. Из них полсотни – несовершеннолетние.
- 10 августа во время очередной, но уже согласованной акции, задержали 352 человека в разных городах России. Только в Москве – 256 человек, и всех в основном во время попытки добраться до здания администрации президента после завершения акции.Однако российские власти утверждают, что задержанных на самом деле было меньше.
- 31 августа в Москве снова вышли на улицы. Полиция насчитала около 750 участников, однако не провластные СМИ заявляют о нескольких тысячах. Тогда не задержали никого.
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