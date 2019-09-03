Масові протести у Москві: влада покарала ще одного учасника

Учасника однієї із акцій протесту за чесні вибори засудили до двох років позбавлення волі. Його звинувачують у нападі на співробітника Росгвардії.

Звинувачення просило для Данила Бєглєця 3 роки і 2 місяці колонії загального режиму, повідомляє "Дождь".

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Чоловік, зі свого боку, визнав свою вину та попросив вибачення у співробітника Росгвардії. Бєглєц навіть запропонував відшкодувати йому збитки в 10 тисяч рублів.

Адвокат Бєглєця Станіслав Рибчинський називає вирок суворим і заполітизованим.

Які ще можуть бути наслідки для учасників протестів у Москві?

У деяких сімей через їхню участь в акціях навіть хочуть відібрати дітей. Так, прокурора Москви хоче позбавити батьківських прав багатодітну пару, тому що батько потрапив у провладний відеоролик, як "охоронець Навального".

Прокурор заявляє, нібито на акцію 3 серпня подружжя взяла із собою неповнолітніх дочок, щоб уникнути затримання.

Забрати дітей хочуть і у подружжя, яке разом з маленьким сином брали участь в неузгодженій акції 27 липня.

Чому у Москві протестуть?Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).



Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.



Вибори депутатів Мосміськдуми сьомого скликання пройдуть 8 вересня.

Коли були масштабні акції: