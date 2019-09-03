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      Масові протести у Москві: влада покарала ще одного учасника

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      Ще один учасник мітингу в Москві отримав 2 роки колонії
      Ще один учасник мітингу в Москві отримав 2 роки колонії / Ілюстративне фото Getty images

      Учасника однієї із акцій протесту за чесні вибори засудили до двох років позбавлення волі. Його звинувачують у нападі на співробітника Росгвардії.

      Звинувачення просило для Данила Бєглєця 3 роки і 2 місяці колонії загального режиму, повідомляє "Дождь".

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      Чоловік, зі свого боку, визнав свою вину та попросив вибачення у співробітника Росгвардії. Бєглєц навіть запропонував відшкодувати йому збитки в 10 тисяч рублів.

      Адвокат Бєглєця Станіслав Рибчинський називає вирок суворим і заполітизованим.

      Які ще можуть бути наслідки для учасників протестів у Москві?

      У деяких сімей через їхню участь в акціях навіть хочуть відібрати дітей. Так, прокурора Москви хоче позбавити батьківських прав багатодітну пару, тому що батько потрапив у провладний відеоролик, як "охоронець Навального".

      Прокурор заявляє, нібито на акцію 3 серпня подружжя взяла із собою неповнолітніх дочок, щоб уникнути затримання.

      Забрати дітей хочуть і у подружжя, яке разом з маленьким сином брали участь в неузгодженій акції 27 липня.

      Чому у Москві протестуть?Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).

      Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

      Вибори депутатів Мосміськдуми сьомого скликання пройдуть 8 вересня.

      Коли були масштабні акції:

      • 20 липня відбулася одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей.
      • 27 липня відбувалася вже не погоджена владою акція, оскільки попередня не мала ніякого ефекту. Ці протести завершилася затриманнями понад 1400 людей.
      • 3 серпня пішла третя хвиля протестів, які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Затримали понад 1000 осіб. З них півсотні – неповнолітні.
      • 10 серпня під час черговою, але вже узгодженою акції затримали 352 особи в різних мітсах Росії. ЛИше у Москві – 256 осіб, і усіх здебільшого під час спроби дістатися до будівлі адміністрації президента після завершення акції.Однак російська влада стверджує, що затриманих насправді було менше.
      • 31 серпня у Москві знову вийшли на вулиці. Поліція нарахувала близько 750 учасників, однак не провладні ЗМІ заявляють про кілька тисяч. Тоді не затримали нікого. 
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      Теги: Новини України Новини політики Судді Розслідування Новини Росії Протести в Москві Протести Москва
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