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      Массовые протесты в Москве: аресты активистов продолжаются

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      В России арестовали двух оппозиционеров за ходу против политрепрессий
      В России арестовали двух оппозиционеров за ходу против политрепрессий / Getty Images

      Председатель незарегистрированной Либертарианской партии Сергей Бойко попал под арест на 10 суток по решению московского суда. Активист Марк Гальперин получил больше – 30 суток.

      Так российский суд решил из-за участия активистов в "несогласованной акции", сообщает "Радио Свобода".

      Обратите внимание: В России из-за протестов хотят отобрать ребенка у еще одной семьи

      Бойко задержали сотрудники полиции 3 сентября в Москве. Он сам объясняет, что поводом для этого стал репост видео, в котором юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь призывает принять участие в шествии 31 августа.

      Гальперина возле его дома задержали из-за этой же акции. Любовь Соболь, муниципального депутата Илью Азара и соратника оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина задерживали за участие в этом же шествии 2 сентября. На них составили административные протоколы, связанные с несогласованной акцией.

      Хода против политических репрессий и за честные выборы в Московскую городскую думу 31 августа стала единственной за последние два месяца акцией, во время и после которой полиция не задерживала протестующих. Однако административное дело о нарушении закона о митингах таки есть.

      Кроме того, участник одной из акций протеста за честные выборы Даниила Беглеца приговорили к двум годам лишения свободы. Его обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии.

      Почему в Москве протест?Из-за кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего количества жителей своего округа).

      Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был недостаток в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

      Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября.

      Протесты в Москве – дать масштабных акций:

      • 20 июля состоялась одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова в Москве, причем это мероприятие столичная власть согласовала. Только официально, по данным полиции, в нем приняли участие 12 тысяч человек.
      • 27 июля проходила уже не согласована властями акция, поскольку предыдущая не имела никакого эффекта. Эти протесты завершились задержаниями более 1400 человек.
      • 3 августа пошла третья волна протестов, которые также не согласовывала власть. Правозащитники насчитали примерно 22 000 участников, силовики – 1500. Задержали более 1000 человек. Из них полсотни несовершеннолетние.
      • 10 августа во время очередной, но уже согласованной акции, задержали 352 человека в различных МИТС России. Только в Москве 256 человек, и всех в основном при попытке добраться до здания администрации президента после завершения акции. Однако, российские власти утверждают, что задержанных на самом деле было меньше.
      • 31 августа в Москве снова вышли на улицы. Полиция насчитала около 750 участников, однако не провластные СМИ заявляют о нескольких тысячах. Тогда не задержали никого.
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      Теги: Новости политики Новости России Протесты Протесты в Москве
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