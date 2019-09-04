Массовые протесты в Москве: аресты активистов продолжаются
Председатель незарегистрированной Либертарианской партии Сергей Бойко попал под арест на 10 суток по решению московского суда. Активист Марк Гальперин получил больше – 30 суток.
Так российский суд решил из-за участия активистов в "несогласованной акции", сообщает "Радио Свобода".
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Бойко задержали сотрудники полиции 3 сентября в Москве. Он сам объясняет, что поводом для этого стал репост видео, в котором юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь призывает принять участие в шествии 31 августа.
Гальперина возле его дома задержали из-за этой же акции. Любовь Соболь, муниципального депутата Илью Азара и соратника оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина задерживали за участие в этом же шествии 2 сентября. На них составили административные протоколы, связанные с несогласованной акцией.
Хода против политических репрессий и за честные выборы в Московскую городскую думу 31 августа стала единственной за последние два месяца акцией, во время и после которой полиция не задерживала протестующих. Однако административное дело о нарушении закона о митингах таки есть.
Кроме того, участник одной из акций протеста за честные выборы Даниила Беглеца приговорили к двум годам лишения свободы. Его обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии.
Почему в Москве протест?Из-за кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего количества жителей своего округа).
Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был недостаток в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября.
Протесты в Москве – дать масштабных акций:
- 20 июля состоялась одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова в Москве, причем это мероприятие столичная власть согласовала. Только официально, по данным полиции, в нем приняли участие 12 тысяч человек.
- 27 июля проходила уже не согласована властями акция, поскольку предыдущая не имела никакого эффекта. Эти протесты завершились задержаниями более 1400 человек.
- 3 августа пошла третья волна протестов, которые также не согласовывала власть. Правозащитники насчитали примерно 22 000 участников, силовики – 1500. Задержали более 1000 человек. Из них полсотни – несовершеннолетние.
- 10 августа во время очередной, но уже согласованной акции, задержали 352 человека в различных МИТС России. Только в Москве – 256 человек, и всех в основном при попытке добраться до здания администрации президента после завершения акции. Однако, российские власти утверждают, что задержанных на самом деле было меньше.
- 31 августа в Москве снова вышли на улицы. Полиция насчитала около 750 участников, однако не провластные СМИ заявляют о нескольких тысячах. Тогда не задержали никого.