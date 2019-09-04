Массовые протесты в Москве: аресты активистов продолжаются

Председатель незарегистрированной Либертарианской партии Сергей Бойко попал под арест на 10 суток по решению московского суда. Активист Марк Гальперин получил больше – 30 суток.

Так российский суд решил из-за участия активистов в "несогласованной акции", сообщает "Радио Свобода".

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Бойко задержали сотрудники полиции 3 сентября в Москве. Он сам объясняет, что поводом для этого стал репост видео, в котором юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь призывает принять участие в шествии 31 августа.

Гальперина возле его дома задержали из-за этой же акции. Любовь Соболь, муниципального депутата Илью Азара и соратника оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина задерживали за участие в этом же шествии 2 сентября. На них составили административные протоколы, связанные с несогласованной акцией.

Хода против политических репрессий и за честные выборы в Московскую городскую думу 31 августа стала единственной за последние два месяца акцией, во время и после которой полиция не задерживала протестующих. Однако административное дело о нарушении закона о митингах таки есть.

Кроме того, участник одной из акций протеста за честные выборы Даниила Беглеца приговорили к двум годам лишения свободы. Его обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии.

Почему в Москве протест?Из-за кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего количества жителей своего округа).



Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был недостаток в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.



Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября.

Протесты в Москве – дать масштабных акций: