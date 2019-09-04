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      Масові протести у Москві: арешти продовжуються

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      У Росії арештували двох опозиціонерів за ходу проти політрепресій
      У Росії арештували двох опозиціонерів за ходу проти політрепресій / Getty Images

      Голова незареєстрованої Лібертаріанської партії Сергій Бойко потрапив під арешт на 10 діб за рішенням московського суду. Активіст Марк Гальперін отримав більше – 30 діб.

      Так російський суд вирішив через участь активістів у "неузгодженій акції", повідомляє "Радіо Свобода".

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      Бойка затримали співробітники поліції 3 вересня в Москві. Він сам пояснює, що приводом для цього став репост відео, в якому юрист "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь закликає взяти участь у ході 31 серпня.

      Гальперіна біля його будинку затримали через цю ж акцію. Любов Соболь, муніципального депутата Іллю Азара і соратника опозиціонера Олексія Навального Миколу Ляскіна затримували за участь у цій ж ході 2 вересня. На них склали адміністративні протоколи, пов'язані з неузгодженою акцією.

      Хода проти політичних репресій і за чесні вибори до Московської міської думи 31 серпня стала єдиною за останні два місяці акцією, під час і після якої поліція не затримувала учасників протесту. Однак адміністративна справа про порушення закону про мітинги таки є.

      Окрім того, учасника однієї із акцій протесту за чесні вибори Данила Бєглєця засудили до двох років позбавлення волі. Його звинувачують у нападі на співробітника Росгвардії.

      Чому у Москві протестуть?Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).

      Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

      Вибори депутатів Мосміськдуми сьомого скликання пройдуть 8 вересня.

      Протести у Москві – дати масштабних акцій:

      • 20 липня відбулася одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей.
      • 27 липня відбувалася вже не погоджена владою акція, оскільки попередня не мала ніякого ефекту. Ці протести завершилася затриманнями понад 1400 людей.
      • 3 серпня пішла третя хвиля протестів, які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Затримали понад 1000 осіб. З них півсотні – неповнолітні.
      • 10 серпня під час черговою, але вже узгодженою акції затримали 352 особи в різних мітсах Росії. ЛИше у Москві – 256 осіб, і усіх здебільшого під час спроби дістатися до будівлі адміністрації президента після завершення акції.Однак російська влада стверджує, що затриманих насправді було менше.
      • 31 серпня у Москві знову вийшли на вулиці. Поліція нарахувала близько 750 учасників, однак не провладні ЗМІ заявляють про кілька тисяч. Тоді не затримали нікого.
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      Теги: Новини політики Протести в Москві Протести Новини Росії
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