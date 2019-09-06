Розгін протестів у Росії: в США заговорили про жорстку відповідь

У США хочуть нових санкцій проти Росії через розгін акцій протесту в Москві. Конгресмени наголошують – Путін не зупиниться ні перед чим.

Конгресмени демократ Еліот Енгель та республіканець Майкл Маккол засудили розгін мирних акцій протесту та закликали Дональда Трампа ввести нові санкції проти Росії, про це йдеться у їх спільній заяві на сайті конгресмена Енгеля.

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Американські політики зазначають, що активісти "були залякані, побиті, затримані чи ув’язнені".

Ці агресивні дії з боку російського уряду є грубим порушенням зобов’язань щодо відкритого демократичного правління та свободи зібрань в межах Організації з безпеки та співробітництва в Європі,

– зазначається у заяві.

Конгресмени наголошують, що минулі демонстрації і реакція на них Кермля стали ще одним доказом того, що народ Росії втомився від тиранічних дій глави Росії Володимира Путіна. Він натомість не зупиниться ні перед чим, аби придушити політичне інакомислення.

Конгресмени закликали російський уряд звільнити заарештованих демонстрантів і закрити кримінальні справи проти них.

"Ми також закликаємо президента Трампа та його адміністрацію використовувати свої повноваження відповідно до акту Магнітського для введення адресних санкцій щодо осіб, відповідальних за ці грубі порушення прав людини в Росії", – наголосили конгресмени.

Вони також додали, що мають намір тісно співпрацювати з адміністрацією, щоб забезпечити притягнення до відповідальності винних.

Чому люди вийшли на вулиці у Москві?Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).



Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.



Вибори депутатів Мосміськдуми сьомого скликання пройдуть 8 вересня.

Реакція Кремля: Путін вперше зреагував на масові протести в Росії

Коли були масштабні акції: