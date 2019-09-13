Ви втрачаєте гроші, а ми – людей, – Зеленський закликав Захід зберігати санкції

Президент України Володимир Зеленський звернувся до партнерів держави із Заходу і наголосив, як важливо зберігати санкції проти Росії за її агресію на Донбасі.

"Ми маємо завершити війну та повернути свої території. Але я неодноразово казав, що єдиний шлях до цього – дипломатія. Її потужна і дієва зброя – це санкції. Я не втомлююся повторювати всім нашим світовим партнерам, які нам допомагають, але іноді вони думають про зняття санкцій: "Ви втрачаєте гроші. Серйозно? Ну, вибачте, ми втрачаємо людей", – заявив Зеленський під час свого виступу на Форумі YES 2019.

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"Санкції – це податок заради миру і поки його не буде відновлено – санкції повинні бути збережені", – додав президент.

12 вересня Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти Росії за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Дивіться відео виступу Володимира Зеленського на Форумі YES 2019:

Хто на Заході хоче зняти санкції з Росії?

Про це замислився президент Франції Еммануель Макрон. Так, у серпні він провів зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у своїй літній резиденції. За даними російських ЗМІ, господар Кремля сподівався домогтися скасування європейських санкцій, запроваджених у відповідь на російську агресію на сході України.

"Я спілкувався з дипломатами українського Міністерства закордонних справ і вони розповіли, що французький президент Еммануель Макрон розглядає можливість зняття санкцій ЄС з Росії", – розповів політичний оглядач журналу "Новое время" Іван Верстюк.