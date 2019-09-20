Механізм санкцій проти Росії розвалюється, – Пристайко

Глава МЗС України Вадим Пристайко вважає, що санкції проти Росії через агресію на Донбасі і анексію Криму деградують. Такий механізм руйнується, коли лідери європейських країн запрошують Росію до G8, а представників "кримських організацій" - на засідання ОБСЄ.

Міністр в інтерв'ю "Європейській правді" зауважив, що на Заході просувають ідею поступового зняття санкцій з Росії за умови реалізації Мінських угод. За словами глави МЗС, Україна проти такого розвитку подій.

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Ми стурбовані, коли нам кажуть: "Ну, як же? Ось санкції перезатвердимо, там останній раунд ще на півроку". Ми говоримо: можливо, і перезатвердите, але ідеологічно санкції починають розвалюватися,

– заявив Пристайко.

Пристайко запевнив, що українська дипломатія не наївна і розуміє, що кожна країна переслідує, в першу чергу, власні інтереси. Але, за його словами, інтереси інших держав не завжди збігаються з українськими.

Ті, хто з нами були від самого початку – вони не змінили своєї позиції. А інші до цього часу не чують наших аргументів,

– сказав дипломат.

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Що передбачають персональні санкції ЄС проти Росії?Заморожування фінансових активів і заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій.



Вперше ці обмеження були введені в березні 2014 року і продовжуються щопівроку.



12 вересня Євросоюз продовжив персональні санкції проти Росії за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Обмеження триватимуть ще пів року.

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