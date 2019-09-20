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      Механізм санкцій проти Росії розвалюється, – Пристайко

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / yes-ukraine.org

      Глава МЗС України Вадим Пристайко вважає, що санкції проти Росії через агресію на Донбасі і анексію Криму деградують. Такий механізм руйнується, коли лідери європейських країн запрошують Росію до G8, а представників "кримських організацій" - на засідання ОБСЄ.

      Міністр в інтерв'ю "Європейській правді" зауважив, що на Заході просувають ідею поступового зняття санкцій з Росії за умови реалізації Мінських угод. За словами глави МЗС, Україна проти такого розвитку подій.

      Актуально: Санкції проти Росії через анексію Криму не знімуть до повної деокупації півострова – Волкер

      Ми стурбовані, коли нам кажуть: "Ну, як же? Ось санкції перезатвердимо, там останній раунд ще на півроку". Ми говоримо: можливо, і перезатвердите, але ідеологічно санкції починають розвалюватися,
      – заявив Пристайко.

      Пристайко запевнив, що українська дипломатія не наївна і розуміє, що кожна країна переслідує, в першу чергу, власні інтереси. Але, за його словами, інтереси інших держав не завжди збігаються з українськими.

      Ті, хто з нами були від самого початку – вони не змінили своєї позиції. А інші до цього часу не чують наших аргументів,
      – сказав дипломат.

      Важливо: Ви втрачаєте гроші, а ми – людей, – Зеленський закликав Захід зберігати санкції

      Що передбачають персональні санкції ЄС проти Росії?Заморожування фінансових активів і заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій.

      Вперше ці обмеження були введені в березні 2014 року і продовжуються щопівроку. 

      12 вересня Євросоюз продовжив персональні санкції проти Росії за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Обмеження триватимуть ще пів року.

      Важливо! Як Росія анексувала Крим: ретроспектива розгубленості і зради – у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Санкції Вадим Пристайко Євросоюз
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