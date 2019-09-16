Санкції проти Росії через анексію Криму не знімуть до повної деокупації півострова – Волкер

Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що санкції, які запровадили проти Росії через незаконну анексію Криму, залишаться чинними до повної деокупації півострова.

Такі ж дії стосуватимуться й інших запроваджених санкцій щодо РФ, наголосив Волкер у інтерв'ю телеканалу "1+1".

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За його словами, США та Євросоюз багато працюють, аби впевнитися, що санкції залишатимуться доти, доки Росія не виконає своїх зобов’язань.

Санкції щодо Криму залишатимуться настільки довго, наскільки Росія продовжуватиме окупацію Криму,

– зазначив спецпредставник США.

Окрім того, Волкер заявив, що вірить у те, що одного дня Росія поверне Крим Україні, як це було з балтійськими країнами, коли Радянський Союз повернув їм незалежність після 40 років окупації.

"Захід, Сполучені Штати, інші країни трималися твердої лінії і не визнавали примусового включення цих країн у Радянський Союз. Так само ми маємо дуже тверду позицію щодо Криму – ми не погодимося з російською анексією Криму... Час змінює все, і одного дня, думаю, Крим повернеться до складу України", – додав дипломат.

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