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      Санкції проти Росії через анексію Криму не знімуть до повної деокупації півострова – Волкер

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      Санкції проти Росії через анексію Криму не знімуть до повної деокупації півострова – Волкер
      Санкції проти Росії через анексію Криму не знімуть до повної деокупації півострова – Волкер / Колаж 24 каналу

      Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що санкції, які запровадили проти Росії через незаконну анексію Криму, залишаться чинними до повної деокупації півострова.

      Такі ж дії стосуватимуться й інших запроваджених санкцій щодо РФ, наголосив Волкер у інтерв'ю телеканалу "1+1".

      До теми: Захід готовий допомогти Росії знайти шлях для відступу з Донбасу, – Волкер

      За його словами, США та Євросоюз багато працюють, аби впевнитися, що санкції залишатимуться доти, доки Росія не виконає своїх зобов’язань.

      Санкції щодо Криму залишатимуться настільки довго, наскільки Росія продовжуватиме окупацію Криму,
      – зазначив спецпредставник США.

      Окрім того, Волкер заявив, що вірить у те, що одного дня Росія поверне Крим Україні, як це було з балтійськими країнами, коли Радянський Союз повернув їм незалежність після 40 років окупації.

      "Захід, Сполучені Штати, інші країни трималися твердої лінії і не визнавали примусового включення цих країн у Радянський Союз. Так само ми маємо дуже тверду позицію щодо Криму – ми не погодимося з російською анексією Криму... Час змінює все, і одного дня, думаю, Крим повернеться до складу України", – додав дипломат.

      Важливо! Як Росія анексувала Крим: ретроспектива розгубленості і зради – у матеріалі 24 каналу

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Курт Волкер Україна – Росія Санкції
      Джерело: 24 канал
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