Партнери готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу, – Волкер

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія продовжуючи окупацію та війну на Донбасі, отримує абсолютно протилежний результат від того, якого хоче досягти.

Дипломат у своєму інтерв'ю "ТСН" розповів що РФ насправді не зацікавлена утримувати Донбас, а лише цинічно граюєься людськими життями для того, аби впливати на Київ та тримати Україну під своїм впливом.

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Це помилка. Україна сильніша, демократичніша, більш квітуча, стійкіша, більш антиросійська та більш прозахідна, аніж будь-коли раніше,

– зазначив Волкер.

Він наголосив, що таким чином Росія отримує абсолютно протилежний результат від того, якого хоче досягти, продовжуючи окупацію та війну на Донбасі. Це причина, чому Росія має хотіти припинити це.

І ми, й французи, і німці, й українці готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу та повернення миру на окуповані території, коли Росія буде готова зробити це,

– заявив він.

Волкер також додав, що у разі виконання Росією Мінських угод і деокупації Донбасу, санкції щодо Криму залишатимуться настільки довго, наскільки триватиме його окупація.



Окуповані території