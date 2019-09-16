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      Партнеры готовы помочь России найти легкий путь для отступления, – Уолкер

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      Курт Уолкер
      Курт Уолкер / Фото из открытых источников

      Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия продолжая оккупацию и войну на Донбассе, получает совершенно противоположный результат от того, какого хочет достичь.

      Об этом Волкер рассказал в интервью "ТСН".

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      Думаю, причины почему Россия должна пойти с Донбасса. Они на самом деле не заинтересованы держать Донбасс. Они лишь цинично играют человеческими жизнями для того, чтобы влиять на Киев и держать Украину под российским влиянием. Это ошибка. Украина сильнее, демократичнее, более цветущая, устойчива, более антироссийская и более прозападная, чем когда-либо прежде,
      – отметил Курт Волкер.

      Он отметил, что таким образом Россия получает совершенно противоположный результат от того, какого хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе. Это причина, почему Россия должна хотеть прекратить это.

      И мы, и французы, и немцы, и украинцы готовы помочь России найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории, когда Россия будет готова сделать это,
      – заявил он.

      Волкер также добавил, что в случае выполнения Россией Минских соглашений и деоккупации Донбасса, санкции в отношении Крыма оставаться настолько долго, насколько продлится его оккупация.


      Окуповані території

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      Теги: Аннексия Крыма Война на Донбассе Новости России Курт Волкер Новости Украины Новости политики
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