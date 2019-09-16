Партнеры готовы помочь России найти легкий путь для отступления, – Уолкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия продолжая оккупацию и войну на Донбассе, получает совершенно противоположный результат от того, какого хочет достичь.

Об этом Волкер рассказал в интервью "ТСН".

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Думаю, причины почему Россия должна пойти с Донбасса. Они на самом деле не заинтересованы держать Донбасс. Они лишь цинично играют человеческими жизнями для того, чтобы влиять на Киев и держать Украину под российским влиянием. Это ошибка. Украина сильнее, демократичнее, более цветущая, устойчива, более антироссийская и более прозападная, чем когда-либо прежде,

– отметил Курт Волкер.

Он отметил, что таким образом Россия получает совершенно противоположный результат от того, какого хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе. Это причина, почему Россия должна хотеть прекратить это.

И мы, и французы, и немцы, и украинцы готовы помочь России найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории, когда Россия будет готова сделать это,

– заявил он.

Волкер также добавил, что в случае выполнения Россией Минских соглашений и деоккупации Донбасса, санкции в отношении Крыма оставаться настолько долго, насколько продлится его оккупация.



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