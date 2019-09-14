Что Зеленский предложит оккупированной части Донбасса: объяснение Пристайко

В Конституцию Украины не будут вноситься изменения об особом статусе Донбасса. Той части региона, которая сейчас временно оккупирована, будут предлагать развиваться по пути децентрализации – как это будет делать и остальная Украина.

Это отметил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 14 сентября на брифинге во время форума YES.

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"В минских договоренностях записано, что будет реформа украинского законодательства, реформа Конституции, в основе которой лежит децентрализация", – отметил министр. Поэтому Украина предлагает "той стороне, которая сейчас за линией разграничения, понять, что шанс для их развития – это децентрализация".

Пристайко отметил следующее: "Они могут объединять общины и рассчитывать на определенные возможности, в том числе финансовые. Так же, как это сейчас делают другие области и районы в Украине. Это – максимальное предложение, которое мы делаем".

Мы не внесем в Конституцию никаких особых или не особых статусов,

– заявил Вадим Пристайко.

Также министр сказал, что Зеленский является сторонником разведения войск по всей линии разграничения на Донбассе, а не только на отдельных ее участках.

13 сентября Зеленский назвал условия, при которых на Донбассе могут пройти местные выборы. Подробнее – в материале 24 канала.

Что такое децентрализация?Это процесс перераспределения полномочий управления из столицы на уровень областей и районов, а так же любого центра области или района территориальным общинам. В Украине этот процесс начался в начале 2014 года.



Каждый житель села или города имеет право на современную медицину и образование, доступные и качественные административные, коммунальные, социальные услуги, хорошие дороги, чистые и освещенные улицы. Но люди могут влиять на качество этих услуг только тогда, когда ответственные за их предоставление находятся рядом", – так говорится в основах политики децентрализации в Украине.