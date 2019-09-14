Що Зеленський запропонує окупованій частині Донбасу: пояснення Пристайка

У Конституцію України не вноситимуть зміни про особливий статус Донбасу. Тій частині регіону, що наразі тимчасово окупована, пропонуватимуть розвиватися шляхом децентралізації – як це робитиме й решта України.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 14 вересня на брифінгу під час форуму YES.

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"У мінських домовленостях записано, що буде реформа українського законодавства, реформа Конституції, в основі якої лежить децентралізація", – зазначив міністр. Тож Україна пропонує "тій стороні, яка зараз за лінією розмежування, зрозуміти, що шанс для їх розвитку – це децентралізація".

Пристайко виокремив наступне: "Вони можуть об'єднувати громади й розраховувати на певні можливості, у тому числі фінансові. Так само, як це зараз роблять інші області й райони в Україні. Це – максимальна пропозиція, яку ми робимо".

Ми не внесемо до Конституції ніяких особливих чи не особливих статусів,

– заявив Вадим Пристайко.

Також міністр сказав, що Зеленський є прихильником розведення військ по всій лінії розмежування на Донбасі, а не лише на окремих її ділянках.

13 вересня Зеленський назвав умови, за яких на Донбасі можуть пройти місцеві вибори. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

Що таке децентралізація? Це процес перерозподілу повноважень управління зі столиці на рівні областей та районів, а так само з будь-якого центру області чи району до територіальних громад. В Україні цей процес розпочався на початку 2014 року.



"Кожен мешканець села чи міста має право на сучасну медицину й освіту, доступні та якісні адміністративні, комунальні, соціальні послуги, гарні дороги, чисті й освітлені вулиці. Але люди можуть впливати на якість цих послуг лише тоді, коли відповідальні за їх надання перебувають поруч", – так мовиться у засадах політики децентралізації в Україні.