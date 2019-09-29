Іран шантажує США, вимагаючи 50 мільярдів доларів

Іран може повернутися до ядерної угоди. Однак лише за умови, якщо Вашингтон виплатить Тегерану 50 мільярдів доларів компенсації – за збитки від санкцій.

Про це заявив секретар Ради доцільності ухвалених рішень Ірану (важливий політичний орган в країні) Мохсен Резаї, пише місцеве видання ISNA.

Нагадаємо, раніше у Сенаті США звучав заклик "зламати хребта Ірану"

Ще ж і надто – Резаї вважає, що Ірану потрібні ширші умови договору, які виходять за межі так званого СВПД – Спільного всеосяжного плану дій.

Якщо вони хочуть відновити угоду, то повинні не лише повернутися до неї самі, але й виплатити щонайменше 50 мільярдів доларів компенсації,

– наголосив Резаї.

І додав: "Американці хотіли, щоб санкції зашкодили Ірану – і поставили його на стовідсоткову блокаду. Ми одразу казали, що ці дії не залишаться без відповіді".

Зауважимо, що проблема з іранськими ядерними змаганнями загострилася якраз після одностороннього виходу США зі СВПД 8 травня 2018 року. Тоді й ввели щодо Ірану американські економічні санкції у сфері нафтового експорту.



Зрештою, іранці вважають, що й інші учасники угоди (європейські країни) не дотримуються зобов'язань. Тому угода в її нинішньому вигляді просто не має сенсу.

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Масштабні війни на території Азії та Європи / Інфографіка 24 каналу