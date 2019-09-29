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      Іран шантажує США, вимагаючи 50 мільярдів доларів

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      Іран робить дедалі гостріші заяви у бік США
      Іран робить дедалі гостріші заяви у бік США / ua.news

      Іран може повернутися до ядерної угоди. Однак лише за умови, якщо Вашингтон виплатить Тегерану 50 мільярдів доларів компенсації – за збитки від санкцій.

      Про це заявив секретар Ради доцільності ухвалених рішень Ірану (важливий політичний орган в країні) Мохсен Резаї, пише місцеве видання ISNA.

      Нагадаємо, раніше у Сенаті США звучав заклик "зламати хребта Ірану"

      Ще ж і надто – Резаї вважає, що Ірану потрібні ширші умови договору, які виходять за межі так званого СВПД – Спільного всеосяжного плану дій.

      Якщо вони хочуть відновити угоду, то повинні не лише повернутися до неї самі, але й виплатити щонайменше 50 мільярдів доларів компенсації, 
      наголосив Резаї.

      І додав: "Американці хотіли, щоб санкції зашкодили Ірану – і поставили його на стовідсоткову блокаду. Ми одразу казали, що ці дії не залишаться без відповіді".

      Зауважимо, що проблема з іранськими ядерними змаганнями загострилася якраз після одностороннього виходу США зі СВПД 8 травня 2018 року. Тоді й ввели щодо Ірану американські економічні санкції у сфері нафтового експорту. 

      Зрештою, іранці вважають, що й інші учасники угоди (європейські країни) не дотримуються зобов'язань. Тому угода в її нинішньому вигляді просто не має сенсу.

      А за що ще воював світ у ХХ столітті – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини США Іран Гроші Ядерна безпека Санкції
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