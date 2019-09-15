У Сенаті США прозвучав заклик "зламати хребта Ірану"
Сполученим Штатам слід "викласти план атак на нафтові потужності Ірану", якщо той не припинить провокації і роботу зі збагачення урану. Про це заявив американський сенатор Ліндсі Грем.
Грем наголосив, що "Іран не припинить поводити себе так доти, поки наслідки не стануть для нього реальними – наприклад, напад на нафтопереробні заводи". Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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"Це зломить режиму хребет", – вважає сенатор. Таку бурхливу реакцію у США викликали новини про те, що єменські повстанці-хусити завдали удару по найбільшому в Саудівській Аравії нафтопереробному заводу. Причому використали безпілотники та зробили це за підтримки Ірану.
Це є ще одним прикладом того, як Іран сіє хаос на Близькому Сході. Він не зацікавлений у мирі, навпаки – прагне мати ядерну зброю і домінувати в регіоні,
– каже Грем.
Сенатор Ліндсі Грем закликав готуватися до удару по Ірану / Фото Getty Images
Безпілотники вдарили по об'єктах саудівської компанії Saudi Aramco і викликали масштабні пожежі на нафтопереробному заводі. Відповідальність за напад взяли на себе саме єменські повстанці-хусити.
Однак держсекретар США Майк Помпео заявив, що насправді відповідальний за атаку саме Іран: "Тегеран стоїть за приблизно 100 атаками проти Саудівської Аравії. Немає доказів того, що атаки здійснювали з Ємену".
"Звинувачення безглузді, незрозумілі і позбавлені підстав", – відповіли в Ірані.
Чому загострилася ситуація у Перській затоці?На Близькому Сході ситуація помітно загострилася з початку літа 2019. У Оманській затоці в середині червня були напади на танкери Front Altair і Kokuka Courageous. Згодом іранські військові повідомили про збитий американський безпілотник.
У середині липня з'явилися повідомлення про спробу іранських військових затримати британське судно в районі Ормузької протоки на тлі затримання в Гібралтарі танкера ісламської республіки.
Зауважимо, що саме війна у Перській затоці у 1990 – 1991 роках символізувала зміну епохи масштабних воєн на війни з використанням високоточної зброї, коли перевага противника у людській силі втратила будь-яке значення.
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