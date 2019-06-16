Перед атакою на танкери в Оманській затоці Іран обстріляв безпілотник США

До підриву двох танкерів в Оманській затоці іранські військові засікли в повітрі американський безпілотник і випустили по ньому ракету. Збити безпілотник не вдалося. Ракета не влучила в ціль і впала в воду.

Про це повідомив представник уряду США в ефірі телеканалу CNN. Він наголосив, що камери безпілотника зафіксували, як до танкерів наближаються іранські катери. Водночас він не уточнив, чи зафіксував дрон момент самого нападу.

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Раніше США звинуватила Іран у нападі на танкери і до цих звинувачень приєдналася Великобританія. Іран викликав посла Великої Британії до Тегерану після того, як Лондон звинуватив Корпус вартових ісламської революції у нападі на нафтові танкери.

В Ірані називають подію спробою спровокувати війну з США, в якій нібито зацікавлена Саудівська Аравія та Ізраїль.

Дивіться відео про атаку на танкери в Оманській затоці:

Що відомо про атаку на танкери в Оманській затоці?Вранці 13 червня у водах між територіями Ірану, ОАЕ та Оману, за попередньою інформацією, було скоєно напад на два танкери норвезький "Фронт Альтаїр" та японський "Кокука Корейджес". Судна перевозили нафту та метанол. На обох танкерах відзвітували про пошкодження та пожежу, яка виникла після нападу.



Після нападу нафта марки Brent подорожчала на 4,5 відсотка до 62 доларів за барель. Ціни виросли з майже п'ятимісячного мінімуму.



Рада безпеки ООН засудила атаку на два нафтові танкери. Водночас жодних офіційних рішень на засіданні прийнято не було.



У травні чотири нафтові танкери, піддалися диверсії біля берегів ОАЕ . Кораблі, що стояли на якорі в порту емірату Фуджейра, отримали пошкодження від невстановлених вибухових пристроїв. Тоді США також звинувачували Іран, однак в Тегерані ці звинувачення відкинули.

