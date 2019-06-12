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      Аварія судна в Будапешті: арештованого українського капітана відпустили

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      Аварія катера в Будапешті: заарештованого українського капітана відпустили
      Аварія катера в Будапешті: заарештованого українського капітана відпустили / dailymail.co.uk

      Річковий теплохід Viking Sygin 29 травня врізався в Будапешті у прогулянковий човен, унаслідок цього загинули понад 20 осіб. Угорська поліція тоді заарештувала 64-річного громадянина України – капітана судна. Сьогодні українця відпустили під заставу.

      Українця відпустили під заставу 15 мільйонів форинтів (53 тисячі доларів), пише 24.hu.

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      Він повинен двічі на тиждень з'являтися до поліції, а також носитиме електронний браслет і не має права залишати Будапешт. 

      Українця підозрюють у неправомірній поведінці під час водного руху, яка призвела до масових жертв. Однак капітан теплохода Viking Sigyn заперечує, що порушив правила і це призвело до катастрофи

      У Будапешті затонуло туристичне судно, дивіться відео:

       

      Загалом поліція Угорщини провела допит 230 осіб і 66 свідків смертельного зіткнення суден на річці Дунай.

      Наразі пошукова операція досі триває. 11 червня з уламків затонулого на річці Дунай туристичного катера, ймовірно, вилучили тіла ще чотирьох жертв аварії.

      Що відомо про трагедію на Дунаї?Прогулянковий катер "Русалка" затонув в середу, 29 травня, ввечері в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 33 корейських туристи і 2 членів екіпажу. Офіційно причину аварії не називали.

      Відомо, що "Русалка" впала на бік через 7 секунд після зіткнення і затонула. Угорська поліція наступного після трагедії дня, 30 травня, заарештувала 62-річного громадянина України – капітана великого річкового теплохода Viking Sygin, з яким і зіткнувся прогулянковий катер.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Аварія судна в Будапешті Жертви Угорщина Аварії та ДТП Водний транспорт Арешт
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