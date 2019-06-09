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      Аварія катера в Будапешті: арештованого українського капітана допитали

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      Рятувальники продовжують підготовку до підйому судна
      Рятувальники продовжують підготовку до підйому судна / AP

      Поліція Угорщини провела допит 230 осіб і 66 свідків смертельного зіткнення суден на річці Дунай, що призвело до загибелі 19 туристів з Південної Кореї. Також допитали українського капітана, який протаранив туристичний катер. Поліцейські повідомили, що ніяких нових деталей інциденту той не повідомив.

      У поліції додали, що наразі український капітан залишається єдиним підозрюваним у цій справі, повідомляє AP.

      Таке з капітаном не вперше! Арештований українець раніше протаранив судно в Нідерландах

      Рятувальники заявили, що затонулий катер навряд чи вийде підняти з води до вівторка, 11 червня. Раніше представник рятувальної команди Нандор Ясенський зазначав, що водолази почали підготовку затонулого судна до підйому. Катер хочуть підняти на поверхню води за допомогою плавучого крана.

      Зазначимо, що станом на 7 червня рятувальники виявили вже 19 тіл південнокорейських туристів, судно з якими затонуло 29 травня у Дунаї посеред угорської столиці.

      Що відомо про трагедію на Дунаї?

      Прогулянковий катер "Русалка" затонув ввечері 29 травня неподалік від опори мосту Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту судна перебували 33 південнокорейські туристи і 2 членів екіпажу. У жодної людини не було рятувальних жилетів.

      Врятувати вдалося 7 осіб. Загинули, щонайменше, 19 людей. Ще 8 людей досі вважають зниклими безвісти.

      Офіційну причину аварії поки не назвали. Проте, відомо, що з туристичним катером зіткнувся круїзний лайнер Viking Sygin, капітаном якого був 62-річний громадянин України. Після зіткнення "Русалка" перевернулася на бік і за 7 секунд затонула.

      Українського капітана, який протаранив катер на круїзному лайнері, заарештували.

      У Будапешті затонуло туристичне судно, дивіться відео:

       

      blog_ava
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      Теги: Аварія судна в Будапешті Угорщина
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