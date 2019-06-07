Аварія катера в Будапешті: арештований українець раніше протаранив судно в Нідерландах

Арештований український капітан судна Viking Sygin, який наприкінці травня протаранив туристичний катер "Русалка" на Дунаї в Будапешті, раніше вже був учасником схожої аварії. Так, у квітні його круїзний лайнер врізався у інше судно в Нідерландах.

Тоді, щоправда, обійшлося без жертв. Аварія у Нідерландах сталася 1 квітня, але жодні деталі про неї не є відомі, передає BBC.

Читайте також: Аварія судна в Будапешті й арешт українця: з'явилося перше рішення суду

Натомість нідерландські ЗМІ поширили фото пошкоджень на корпусі судна та всередині корабля. Відомо також, що під час інциденту деякі пасажири отримали травми.

Окрім того, угорські слідчі заявляють, що відразу після зіткнення у Будапешті 62-річний український керівник судна Viking Sygin видалив усі дані зі свого мобільного. Чи має це якийсь зв’язок зі смертельною аварією на Дунаї поки невідомо.



Капітан-українець круїзного лайнера Viking Sygin, який міг спричинити трагічну аварію на Дунаї

Зазначимо, що станом на 7 червня рятувальники виявили вже 19 тіл південнокорейських туристів, судно з якими затонуло 29 травня у Дунаї посеред угорської столиці.

Що відомо про трагедію на Дунаї?

Прогулянковий катер "Русалка" затонув ввечері 29 травня неподалік від опори мосту Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту судна перебували 33 південнокорейські туристи і 2 членів екіпажу. У жодної людини не було рятувальних жилетів.



Врятувати вдалося 7 осіб. Загинули, щонайменше, 19 людей. Ще 8 людей досі вважають зниклими безвісти.

Офіційну причину аварії поки не назвали. Проте, відомо, що з туристичним катером зіткнувся круїзний лайнер Viking Sygin, капітаном якого був 62-річний громадянин України. Після зіткнення "Русалка" перевернулася на бік і за 7 секунд затонула.

Українського капітана, який протаранив катер на круїзному лайнері, заарештували.

У Будапешті затонуло туристичне судно, дивіться відео: