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      У Будапешті затонуло судно з туристами: з'явилося відео аварії

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      У Будапешті затонув катер з туристами - відео аварії судна 29 травня 2019
      21 особу досі розшують / 444.hu

      На річці Дунай в Будапешті ввечері 29 травня затонув прогулянковий човен "Русалка". Він зіштовхнувся з іншим туристичним судном Viking Sygin.

      На борту човна перебували 35 осіб – двоє членів екіпажу та 33 корейських туристи. Семеро туристів та один член екіпажу загинули, ще сімох вдалося врятувати, решту вважаються зниклими безвісти. 

      Читайте також: У Будапешті затонуло судно з туристами: 7 людей загинули і 21 пропали без вісті – фото

      Що відомо про аварію?Туристичний катер "Русалка" мав 27,25 метра завдовжки та 4,8 метра завширшки. Його побудували у 1949 році у Херсоні. Viking Sygin ж має 135 метрів в довжину та 29 метрів у ширину. За даними поліції, його капітаном є громадянин України.

      Судноплавство на річці зупинено для проведення рятувальних заходів, однак робота надзвичайників ускладнена сильним дощем та течією. Температура води в річці тримається на рівні 10-12 градусів, що стало причиною сильного переохолодження пасажирів.

      Угорська поліція оприлюднила відео аварії. На ньому видно, як Viking Sygin наздоганяє "Русалку" й врізається в неї. Після цього туристичний катер перевертається на бік.

      Аварія туристичного катера на річці Дунай: дивіться відео

       

      blog_ava
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      Теги: Угорщина Аварія судна в Будапешті Аварії та ДТП Водний транспорт Жертви
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