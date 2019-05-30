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      В Будапеште затонуло судно с туристами: появилось видео аварии

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      В Будапеште затонул катер с туристами - видео аварии судна 29 мая 2019
      21 человека до сих пор разыскивают / 444.hu

      На реке Дунай в Будапеште вечером 29 мая затонула прогулочная лодка "Русалка". Она столкнулась с другим туристическим судном Viking Sygin.

      На борту лодки находились 35 человек – двое членов экипажа и 33 корейских туриста. Семеро туристов и один член экипажа погибли, еще семерых удалось спасти, остальные считаются пропавшими без вести.

      Читайте также: В Будапеште затонуло судно с туристами: 7 человек погибли и 21 пропал без вести – фото

      Что известно про аварию?Туристический катер "Русалка" был 27,25 метров в длину и 4,8 метра в ширину. Его построили в 1949 году в Херсоне. Viking Sygin же имеет 135 метров в длину и 29 метров в ширину. По данным полиции, его капитаном является гражданин Украины

      Судоходство на реке приостановлено для проведения спасательных мероприятий, однако работа чрезвычайников осложнена сильным дождем и течением. Температура воды в реке держится на уровне 10-12 градусов, что стало причиной сильного переохлаждения пассажиров.

      Венгерская полиция обнародовала видео аварии. На нем видно, как Viking Sygin догоняет "Русалку" и врезается в нее. После этого туристический катер переворачивается на бок.

      Авария туристического катера на реке Дунай: смотрите видео

       

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      Теги: Жертвы Водный транспорт Аварии и ДТП Авария судна в Будапеште Венгрия
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