В Будапеште затонуло судно с туристами: появилось видео аварии

На реке Дунай в Будапеште вечером 29 мая затонула прогулочная лодка "Русалка". Она столкнулась с другим туристическим судном Viking Sygin.

На борту лодки находились 35 человек – двое членов экипажа и 33 корейских туриста. Семеро туристов и один член экипажа погибли, еще семерых удалось спасти, остальные считаются пропавшими без вести.

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Что известно про аварию?Туристический катер "Русалка" был 27,25 метров в длину и 4,8 метра в ширину. Его построили в 1949 году в Херсоне. Viking Sygin же имеет 135 метров в длину и 29 метров в ширину. По данным полиции, его капитаном является гражданин Украины



Судоходство на реке приостановлено для проведения спасательных мероприятий, однако работа чрезвычайников осложнена сильным дождем и течением. Температура воды в реке держится на уровне 10-12 градусов, что стало причиной сильного переохлаждения пассажиров.

Венгерская полиция обнародовала видео аварии. На нем видно, как Viking Sygin догоняет "Русалку" и врезается в нее. После этого туристический катер переворачивается на бок.

Авария туристического катера на реке Дунай: смотрите видео