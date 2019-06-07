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      Авария катера в Будапеште: арестованный украинец ранее протаранил судно в Нидерландах

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      Поисково-спасательная операция в Будапеште
      Поисково-спасательная операция в Будапеште / Getty images

      Арестованный украинский капитан судна Viking Sygin, который в конце мая протаранил туристический катер "Русалка" на Дунае в Будапеште, ранее уже был участником подобной аварии. Так, в апреле его круизный лайнер врезался в другое судно в Нидерландах.

      Тогда, правда, обошлось без жертв. Авария в Нидерландах произошла 1 апреля, но никакие детали не известны, передает BBC.

      Читайте также: Авария судна в Будапеште и арест украинца: появилось первое решение суда

      Зато нидерландские СМИ распространили фото повреждений на корпусе судна и внутри корабля. Известно также, что во время инцидента некоторые пассажиры получили травмы.

      Кроме того, венгерские следователи заявляют, что сразу после столкновения в Будапеште 62-летний украинский руководитель судна Viking Sygin удалил все данные со своего мобильного. Имеет ли это какую-то связь со смертельной аварией на Дунае пока неизвестно.

      капітан судно лайнер Будапешт трагедія на Дунаї
      Капитан-украинец круизного лайнера Viking Sygin, который мог вызвать трагическую аварию на Дунае

      Отметим, что по состоянию на 7 июня спасатели обнаружили уже 19 тел южнокорейских туристов, судно с которыми затонуло 29 мая в Дунае посреди венгерской столицы.

      Что известно о трагедии на Дунае?

      Прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая недалеко от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. На борту судна находились 33 южнокорейских туриста и 2 члена экипажа. Ни у одного человека не было спасательных жилетов.

      Спасти удалось 7 человек. Погибли, по меньшей мере, 19 человек. Еще 8 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

      Официальную причину аварии пока не назвали. Однако, известно, что с туристическим катером столкнулся круизный лайнер Viking Sygin, капитаном которого был 62-летний гражданин Украины. После столкновения "Русалка" перевернулась на бок и за 7 секунд затонула.

      Украинского капитана, который протаранил катер на круизном лайнере, арестовали.

      В Будапеште затонуло туристическое судно, смотрите видео:

       

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Водный транспорт Аварии и ДТП Авария судна в Будапеште Венгрия
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