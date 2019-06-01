Авария судна в Будапеште и арест украинца: появилось первое решение суда

Арестовать в месяц – такой приговор вынес суд в Будапеште относительно украинского капитана теплохода Viking Sygin. Мол, он иностранец, поэтому может скрыться. А авария на Дунае привела к гибели по меньшей мере семи человек и украинец может быть в этом виноват.

Мера пресечения – арест на 30 дней

Судебное заседание состоялось 1 июня. Авокат украинца передал СМИ, что тот выразил соболезнования родственникам погибших и всех, кого затронула трагедия, но продолжает настаивать, что действовал по правилам и не сделал ошибки, которая привела к беде. Об этом сообщило венгерское издание Bors Online.

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К слову, суд оставил за украинцем право выйти под залог в размере 15 миллионов форинтов (это более 1 миллиона и 300 тысяч гривен). Венгерская прокуратура это решение сразу обжаловала. Если украинца таки освободят под залог, он будет носить электронный браслет и не будет иметь права покидать Будапешт.

Выдвинули ли украинцу обвинения

Арест капитана Viking Sygin на 30 дней присудили потому что человек является иностранцем, поэтому существовала вероятность его побега из Венгрии. Такое решение и ожидали, однако у здания суда собрались десятки местных и иностранных журналистов. Главный вопрос был в том, выдвинет ли суд украинцу обвинения. В результате – не выдвинул.

Что известно о трагедии на Дунае?​

Прогулочный катер "Русалка" затонул в среду, 29 мая, вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.



На борту лодки находилось 33 корейских туриста и 2 члена экипажа. Уже установлено, что погибло по меньшей мере 7 человек, еще 7 удалось спасти, а 21 человек считается пропавшим без вести.



Официально причину аварии не называли. Известно, что "Русалка" упала на бок через 7 секунд после столкновения и затонула.



Венгерская полиция на следующий после трагедии день, 30 мая, арестовала гражданина Украины и капитана большого речного теплохода Viking Sygin, с которым и столкнулся прогулочный катер.

Авария частично попала в объективы видеокамер: смотрите видео