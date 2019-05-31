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      Авария судна в Будапеште: арестовали 64-летнего украинского капитана

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      21 человек до сих пор числятся пропавшими без вести
      21 человек до сих пор числятся пропавшими без вести / dailymail.co.uk

      В Будапеште задержали 64-летнего украинца, который управлял теплоходом Viking Sygin, который врезался в катер с туристами. Его подозревают в неправомерном поведении во время водного движения, которое привело к массовым жертвам.

      Капитан затонувшего туристического катера Mermaid и член экипажа, которые были венграми, считаются пропавшими без вести. Кроме них, до сих пор ищут и 19 туристов. По словам спасателей, надежд на то, что их найдут живыми, все меньше, передает Central Telegraph.

      Читайте также: В Будапеште затонуло судно с туристами: появилось видео аварии

      Семь человек погибли, семь человек удалось спасти. У них диагностировали переохлаждение – температура воды в реке была на уровне 10-12 градусов, – однако с ними все в порядке.

      Теплоход во главе с украинцем выполнял речной круиз по Дунаю из немецкого города Пассау в Будапешт, заявил представитель венгерской полиции на пресс-конференции. Он отметил, что у капитана – большой опыт работы. В полиции уже открыли уголовное производство.

      Судно Viking Sygin принадлежит швейцарской компании Viking River Cruises. Теплоход имеет 135 метров в длину и 29 метров в ширину. Туристический катер Mermaid, который в 1949 году построили в Херсоне, имел лишь 27,25 метра в длину и 4,8 метра ширины.

      В Будапеште затонуло туристическое судно, смотрите видео:

       

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      Теги: Жертвы Новости Украины Водный транспорт Авария судна в Будапеште Венгрия
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