Авария судна в Будапеште: арестовали 64-летнего украинского капитана

В Будапеште задержали 64-летнего украинца, который управлял теплоходом Viking Sygin, который врезался в катер с туристами. Его подозревают в неправомерном поведении во время водного движения, которое привело к массовым жертвам.

Капитан затонувшего туристического катера Mermaid и член экипажа, которые были венграми, считаются пропавшими без вести. Кроме них, до сих пор ищут и 19 туристов. По словам спасателей, надежд на то, что их найдут живыми, все меньше, передает Central Telegraph.

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Семь человек погибли, семь человек удалось спасти. У них диагностировали переохлаждение – температура воды в реке была на уровне 10-12 градусов, – однако с ними все в порядке.

Теплоход во главе с украинцем выполнял речной круиз по Дунаю из немецкого города Пассау в Будапешт, заявил представитель венгерской полиции на пресс-конференции. Он отметил, что у капитана – большой опыт работы. В полиции уже открыли уголовное производство.

Судно Viking Sygin принадлежит швейцарской компании Viking River Cruises. Теплоход имеет 135 метров в длину и 29 метров в ширину. Туристический катер Mermaid, который в 1949 году построили в Херсоне, имел лишь 27,25 метра в длину и 4,8 метра ширины.

В Будапеште затонуло туристическое судно, смотрите видео: