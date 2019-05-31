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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ

      Аварія судна в Будапешті: арештували 64-річного українського капітана

      571 Читать новость на русском
      21 людину досі вважають зниклими безвісти
      21 людину досі вважають зниклими безвісти / dailymail.co.uk

      У Будапешті затримали 64-річного українця, який кермував теплоходом Viking Sygin, що врізалось у катер з туристами. Його підозрюють у неправомірній поведінці під час водного руху, яка призвела до масових жертв.

      Капітан затонулого туристичного катеру Mermaid і член екіпажу, які були угорцями, вважаються зниклими безвісти. Крім них, досі шукають й 19 туристів. За словами рятувальників, надій на те, що їх знайдуть живими, все менше, передає Central Telegraph.

      Читайте також: У Будапешті затонуло судно з туристами: з'явилося відео аварії

      Семеро людей загинули, сімох людей вдалось врятувати. У них діагностували переохолодження – температура води в річці була на рівні 10-12 градусів, – проте з ними все гаразд. 

      Теплохід на чолі з українцем виконував річковий круїз по Дунаю з німецького міста Пассау в Будапешт, заявив представник угорської поліції на прес-конференції. Він наголосив, що у капітана – великий досвід роботи. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. 

      Судно Viking Sygin належить швейцарській компанії Viking River Cruises. Теплохід має 135 метрів в довжину та 29 метрів у ширину. Туристичний катер Mermaid, який у 1949 році побудували у Херсоні, мав лише 27,25 метра довжини і 4,8 метра ширини. 

      У Будапешті затонуло туристичне судно, дивіться відео:

       

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      Теги: Новини України Жертви Угорщина Аварія судна в Будапешті Водний транспорт
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