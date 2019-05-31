Аварія судна в Будапешті: арештували 64-річного українського капітана

У Будапешті затримали 64-річного українця, який кермував теплоходом Viking Sygin, що врізалось у катер з туристами. Його підозрюють у неправомірній поведінці під час водного руху, яка призвела до масових жертв.

Капітан затонулого туристичного катеру Mermaid і член екіпажу, які були угорцями, вважаються зниклими безвісти. Крім них, досі шукають й 19 туристів. За словами рятувальників, надій на те, що їх знайдуть живими, все менше, передає Central Telegraph.

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Семеро людей загинули, сімох людей вдалось врятувати. У них діагностували переохолодження – температура води в річці була на рівні 10-12 градусів, – проте з ними все гаразд.

Теплохід на чолі з українцем виконував річковий круїз по Дунаю з німецького міста Пассау в Будапешт, заявив представник угорської поліції на прес-конференції. Він наголосив, що у капітана – великий досвід роботи. У поліції вже відкрили кримінальне провадження.

Судно Viking Sygin належить швейцарській компанії Viking River Cruises. Теплохід має 135 метрів в довжину та 29 метрів у ширину. Туристичний катер Mermaid, який у 1949 році побудували у Херсоні , мав лише 27,25 метра довжини і 4,8 метра ширини.

У Будапешті затонуло туристичне судно, дивіться відео: