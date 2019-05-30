Капітан корабля, який врізався в туристичний катер у Будапешті – українець

На річці Дунай в угорському Будапешті сталася аварія. Теплохід Viking Sygin зіткнувся з туристичним катером "Русалка", внаслідок чого останній затонув з 35 людьми на борту.

Капітаном Viking Sygin є громадянин України, зазначили у місцевому виданні hvg.hu.

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Теплохід на чолі з українцем виконував річковий круїз по Дунаю з німецького міста Пассау в Будапешт, про це заявив представник угорської поліції на прес-конференції. Він також наголосив, що у капітана – великий досвід роботи.



Уламки човна лежать на глибині 3-4 метри

У поліції вже відкрили кримінальну справу, проте звинувачень поки що нікому не пред'явили. Відомо, що правоохоронці вже допитали екіпаж.

Зазначимо, що "Русалка", згідно з Судовим реєстром, була моторним пасажирським судном, побудованим в 1949 році у Херсоні. До 1992 року судно використовувалося лише в СРСР.

Опісля воно належало угорській компанії SZOT Cruises, поки у 2003 році його не передали у власність компанії Panorama Deck Kft. Довжина судна становила 27,25 метра, ширина – 4,8 метра.

Viking Sygin ж належить швейцарській компанії Viking River Cruises. Теплохід має 135 метрів в довжину та 29 метрів у ширину.

Що відомо про аварію? Туристичний катер затонув увечері 29 травня. Інцидент стався в центрі міста біля будівлі парламенту Угорщини. На борту "Русалки" перебувало 33 туристи з Південної Кореї та двоє членів екіпажу.



Семеро осіб загинули, ще сімох врятували. 21 особу вважають зниклими безвісти, їх досі шукають.



Судноплавство на річці зупинено для проведення рятувальних заходів, однак робота надзвичайників ускладнена сильним дощем та течією. Температура води в річці тримається на рівні 10-12 градусів, що стало причиною сильного переохолодження пасажирів.