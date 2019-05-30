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      Капитан корабля, который врезался в туристический катер в Будапеште – украинец

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      Теплоход Viking Sygin
      Теплоход Viking Sygin / Фото из открытых источников

      На реке Дунай в венгерском Будапеште произошла авария. Теплоход Viking Sygin столкнулся с туристическим катером "Русалка", в результате чего последний затонул с 35 людьми на борту.

      Капитаном Viking Sygin является гражданин Украины, отметили в местном издании hvg.hu.

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      Теплоход во главе с украинцем выполнял речной круиз по Дунаю из немецкого города Пассау в Будапешт, об этом заявил представитель венгерской полиции на пресс-конференции. Он также отметил, что у капитана – большой опыт работы.

      Аварія туристичного катера на річці Дунай
      Обломки катера лежат на глубине 3-4 метра

      В полиции уже возбудили уголовное дело, однако обвинений пока никому не предъявили. Известно, что правоохранители уже допросили экипаж.

      "Русалка" же, согласно Судебному реестру, была моторным пассажирским судном, построенным в 1949 году в Херсоне. До 1992 года судно использовалось только в СССР.

      После оно принадлежало венгерской компании SZOT Cruises, пока в 2003 году его передали в собственность компании Panorama Deck Kft. Длина судна составляла 27,25 метра, ширина – 4,8 метра.

      Отметим, что Viking Sygin принадлежит швейцарской компании Viking River Cruises. Теплоход имеет 135 метров в длину и 29 метров в ширину.

      Что известно об аварии?
      Туристический катер затонул вечером 29 мая. Инцидент произошел в центре города у здания парламента Венгрии. На борту "Русалки" находилось 33 туриста из Южной Кореи и двое членов экипажа.

      Семеро человек погибли, семь спасли. Остальные считаются пропавшими без вести, их до сих пор ищут.

      Судоходство на реке остановлено для проведения спасательных мероприятий, однако работа чрезвычайников осложнена сильным дождем и течением. Температура воды в реке держится на уровне 10-12 градусов, что стало причиной сильного переохлаждения пассажиров.

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      Теги: Новости Украины Жертвы Водный транспорт Аварии и ДТП Венгрия Авария судна в Будапеште
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