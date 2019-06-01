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      Аварія судна в Будапешті й арешт українця: з'явилося перше рішення суду

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      Капітана Viking Sygin арештував угорський суд
      Капітана Viking Sygin арештував угорський суд / infostart.hu

      Арештувати на місяць – такий присуд ухвалив суд у Будапешті щодо українського капітана теплохода Viking Sygin. Мовляв, він іноземець, тож може втекти. А аварія на Дунаї призвела до загибелі щонайменше семи людей і українець може бути у цьому винен.

      Запобіжний захід – арешт на 30 днів

      Судове засідання відбулося 1 червня. Авокат українця передав ЗМІ, що той висловив співчуття родичам загиблих і всіх, кого зачепила трагедія, але продовжує наполягати, що діяв за правилами і не чинив помилки, яка призвела до біди. Про це повідомило угорське видання Bors Online.

      Читайте також: У Будапешті затонуло судно з туристами: з'явилося відео аварії

      До слова, суд залишив за українцем право вийти під заставу в розмірі 15 мільйонів форинтів (це понад 1 мільйон і 300 тисяч гривень). Угорська прокуратура це рішення одразу оскаржила. Якщо українця таки звільнять під заставу, він буде носити електронний браслет і не матиме права покидати Будапешт.

      Чи висунули українцю звинувачення

      Арешт капітана Viking Sygin на 30 днів присудили тому, що чоловік є іноземцем, тож існувала ймовірність його втечі з Угорщини. Таке рішення й очікували, однак біля будівлі суду зібралися десятки місцевих та іноземних журналістів. Головне питання було в тому, чи висуне суд українцеві звинувачення. У результаті – не висунув.

      Що відомо про трагедію на Дунаї? Прогулянковий катер "Русалка" затонув в середу, 29 травня, ввечері в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини.

      На борту човна перебували 33 корейських туристи і 2 членів екіпажу. Вже встановлено, що загинули щонайменше 7 людей, ще 7 вдалося врятувати, а 21 особа вважається зниклою безвісти.

      Офіційно причину аварії не називали. Відомо, що "Русалка" впала на бік через 7 секунд після зіткнення і затонула.

      Угорська поліція наступного після трагедії дня, 30 травня, заарештувала громадянина України і капітана великого річкового теплохода Viking Sygin, з яким і зіткнувся прогулянковий катер.

      Аварія частково потрапила в об'єктиви відеокамер: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Жертви Угорщина Аварія судна в Будапешті Водний транспорт
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