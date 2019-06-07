Число погибших при аварии катера в Будапеште возросло до 19 человек: фото

Спасатели обнаружили тела еще четырех южнокорейских туристов. Тело одного из членов экипажа нашли за 21 километр от места аварии судна вниз по течению. Пропавшими без вести до сих пор считаются восемь туристов и один член экипажа катера.

Ранее полиция сообщала о том, что в Будапеште найдены тела двух южнокорейских мужчин и одной женщины. Один из них течение отнесло на расстояние 3,2 километра в то время, как другой нашли на расстоянии примерно 5,6 километра вниз по течению, сообщило издание AP.

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Представитель спасательной команды Нандор Ясенский рассказал, что водолазы готовят затонувшее судно к подъему. Катер хотят поднять на поверхность воды с помощью плавучего крана.

Смотрите фото подготовки для подъема катера "Русалка" со дна Дуная:

Фото AP.

Что известно о трагедии на Дунае?​Прогулочный катер "Русалка" затонул в среду, 29 мая, вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.



На борту лодки находилось 33 корейских туриста и 2 члена экипажа. Уже установлено, что погибло по меньшей мере 7 человек, еще 7 удалось спасти, а 21 человек считается пропавшим без вести.



Официально причину аварии не называли. Известно, что "Русалка" упала на бок через 7 секунд после столкновения и затонула.



Венгерская полиция на следующий после трагедии день, 30 мая, арестовала гражданина Украины и капитана большого речного теплохода Viking Sygin, с которым и столкнулся прогулочный катер.

Авария частично попала в объективы видеокамер: смотрите видео



