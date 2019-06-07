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      Кількість загиблих під час аварії катера у Будапешті збільшилася до 19 осіб: фото

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      Рятувальники готуються до підйому катера з дна річки
      Рятувальники готуються до підйому катера з дна річки / AP

      Рятувальники виявили тіла ще чотирьох південнокорейських туристів. Тіло одного з членів екіпажу знайшли за 21 кілометр від місця аварії судна вниз за течією. Зниклими безвісти досі вважаються вісім туристів і один член екіпажу катера.

      Раніше поліція повідомляла про те, що в Будапешті знайдено тіла двох південнокорейських чоловіків та однієї жінки. Одного з них течія віднесла на відстань 3,2 кілометра в той час, як іншого знайшли на відстані приблизно 5,6 кілометра вниз за течією, повідомило видання AP.

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      Представник рятувальної команди Нандор Ясенський розповів виданню, що водолази готують затонуле судно до підйому. Катер хочуть підняти на поверхню води за допомогою плавучого крана.

      Дивіться фото підготовки для підйому катера "Русалка" з дна Дунаю:

      Фото AP.

      Що відомо про трагедію на Дунаї?Прогулянковий катер "Русалка" затонув в середу, 29 травня, ввечері в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини.

      На борту човна перебували 33 корейських туристи і 2 членів екіпажу. Вже встановлено, що загинули щонайменше 7 людей, ще 7 вдалося врятувати, а 21 особа вважається зниклою безвісти.

      Офіційно причину аварії не називали. Відомо, що "Русалка" впала на бік через 7 секунд після зіткнення і затонула.

      Угорська поліція наступного після трагедії дня, 30 травня, заарештувала громадянина України і капітана великого річкового теплохода Viking Sygin, з яким і зіткнувся прогулянковий катер.

      Аварія частково потрапила в об'єктиви відеокамер: дивіться відео


       

      blog_ava
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      Теги: Угорщина Водний транспорт Аварія судна в Будапешті
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