Полиция Венгрии провела допрос 230 человек и 66 свидетелей смертельного столкновения судов на реке Дунай, что привело к гибели 19 туристов из Южной Кореи. Также допросили украинского капитана, который протаранил туристический катер. Полицейские сообщили, что никаких новых деталей инцидента он не сообщил.

В полиции добавили, что сейчас украинский капитан остается единственным подозреваемым по этому делу, сообщает AP.

Такое с капитаном не вперые! Арестованный украинец ранее протаранил судно в Нидерландах

Спасатели заявили, что затонувший катер вряд ли получится поднять из воды до вторника, 11 июня. Ранее представитель спасательной команды Нандор Ясенский отмечал, что водолазы начали подготовку затонувшего судна к подъему. Катер хотят поднять на поверхность воды с помощью плавучего крана.

Отметим, что по состоянию на 7 июня спасатели обнаружили уже 19 тел южнокорейских туристов

Судно с которыми затонуло 29 мая во Дунае среди венгерской столицы.

Что известно о трагедии на Дунае?

Прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая недалеко от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. На борту судна находились 33 южнокорейских туриста и 2 члена экипажа. Ни у одного человека не было спасательных жилетов.

Спасти удалось 7 человек. Погибли, по меньшей мере, 19 человек. Еще 8 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Официальную причину аварии пока не назвали. Однако, известно, что с туристическим катером столкнулся круизный лайнер Viking Sygin, капитаном которого был 62-летний гражданин Украины. После столкновения "Русалка" перевернулась на бок и за 7 секунд затонула.

Украинского капитана, который протаранил катер на круизном лайнере, арестовали.

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