07:12
9 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему в России запретили игру со Сталиным. Средневековая медицина
      Вєсті Кремля
      21:16, 8 июня
      Вести.UA. Жир: Кто побил Ляшко. Зеленский проигнорил Луценко
      Вєсті.UA
      18:25, 8 июня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, 7 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Помощники советских хозяек
      Згадати все
      16:21, 8 июня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ

      Авария катера в Будапеште: арестованного украинского капитана допросили

      7 Читати новину українською
      Спасатели продолжают подготовку к подъему судна
      Спасатели продолжают подготовку к подъему судна / AP

      Полиция Венгрии провела допрос 230 человек и 66 свидетелей смертельного столкновения судов на реке Дунай, что привело к гибели 19 туристов из Южной Кореи. Также допросили украинского капитана, который протаранил туристический катер. Полицейские сообщили, что никаких новых деталей инцидента он не сообщил.

      В полиции добавили, что сейчас украинский капитан остается единственным подозреваемым по этому делу, сообщает AP.

      Такое с капитаном не вперые! Арестованный украинец ранее протаранил судно в Нидерландах

      Спасатели заявили, что затонувший катер вряд ли получится поднять из воды до вторника, 11 июня. Ранее представитель спасательной команды Нандор Ясенский отмечал, что водолазы начали подготовку затонувшего судна к подъему. Катер хотят поднять на поверхность воды с помощью плавучего крана.

      Отметим, что по состоянию на 7 июня спасатели обнаружили уже 19 тел южнокорейских туристов
      Судно с которыми затонуло 29 мая во Дунае среди венгерской столицы.

      Что известно о трагедии на Дунае?

      Прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая недалеко от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. На борту судна находились 33 южнокорейских туриста и 2 члена экипажа. Ни у одного человека не было спасательных жилетов.

      Спасти удалось 7 человек. Погибли, по меньшей мере, 19 человек. Еще 8 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

      Официальную причину аварии пока не назвали. Однако, известно, что с туристическим катером столкнулся круизный лайнер Viking Sygin, капитаном которого был 62-летний гражданин Украины. После столкновения "Русалка" перевернулась на бок и за 7 секунд затонула.

      Украинского капитана, который протаранил катер на круизном лайнере, арестовали.

      В Будапеште затонуло туристическое судно, смотрите видео:

       

      blog_ava
      Гороскоп на 9 июня для всех знаков зодиака
      сегодня
      233
      Теги: Венгрия Авария судна в Будапеште
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 июня: нападение на оператора 24 канала, авто полиции сбило ребенка в Конотопе
      8 июня , 22:20 Главные новости 8 июня: нападение на оператора 24 канала, авто полиции сбило ребенка в Конотопе
      229
      Xiaomi в Украине: компания готовит еще больше уникальных предложений, – менеджер проекта Мi
      8 июня , 22:02 Xiaomi в Украине: компания готовит еще больше уникальных предложений, – менеджер проекта Мi
      Ірина Полицька 630
      Війна затягує: захисники Світлодарської дуги про службу, побратимів та сім'ї
      8 июня , 22:00 Війна затягує: захисники Світлодарської дуги про службу, побратимів та сім'ї
      Володимир Патола
      Забагато збігів: що пов'язує загибель 5-річного Кирила та смерть студента у відділку міліції
      8 июня , 20:30 Забагато збігів: що пов'язує загибель 5-річного Кирила та смерть студента у відділку міліції
      Дмитро Гнап 371
      Вибори до Ради: кого підтримають ті, хто голосували за Порошенка
      8 июня , 19:00 Вибори до Ради: кого підтримають ті, хто голосували за Порошенка
      Крістіна Бердинських 466
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук