Аварія катера в Будапешті: знайшли тіла ще 4 загиблих
З уламків затонулого на річці Дунай туристичного катера, ймовірно, вилучили тіла ще чотирьох жертв аварії.
Уламки катера частково дістали на поверхню вранці 11 червня, повідомляє видання АР.
Читайте також: Аварія катера в Будапешті: арештованого українського капітана допитали
Для процедури підйому затонулого судна на поверхню на мосту Маргіт в Будапешті використовують плавучий кран.
Кран на мосту Маргіт в Будапешті
Поки що підтверджено, що рятувальники виявили 19 тіл південнокорейських туристів, судно з якими затонуло 29 травня у Дунаї посеред угорської столиці.
Що відомо про трагедію на Дунаї? Прогулянковий катер "Русалка" затонув в середу, 29 травня, ввечері в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 33 корейських туристи і 2 членів екіпажу. Офіційно причину аварії не називали.
Відомо, що "Русалка" впала на бік через 7 секунд після зіткнення і затонула. Угорська поліція наступного після трагедії дня, 30 травня, заарештувала 62-річного громадянина України – капітана великого річкового теплохода Viking Sygin, з яким і зіткнувся прогулянковий катер.
У Будапешті затонуло судно з туристами: дивіться відео