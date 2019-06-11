11:53
11 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кім Чен Ин годує піраній. Путін переосмислює долар
      Вєсті Кремля
      22:30, 10 червня
      Вєсті.UA: Нове кредо Ляшка. Що Онищенко забув в Україні
      Вєсті.UA
      20:31, 10 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ

      Аварія катера в Будапешті: знайшли тіла ще 4 загиблих

      168 Читать новость на русском
      Уламки катера
      Уламки катера / westport-news.com

      З уламків затонулого на річці Дунай туристичного катера, ймовірно, вилучили тіла ще чотирьох жертв аварії.

      Уламки катера частково дістали на поверхню вранці 11 червня, повідомляє видання АР.

      Читайте також: Аварія катера в Будапешті: арештованого українського капітана допитали

      Для процедури підйому затонулого судна на поверхню на мосту Маргіт в Будапешті використовують плавучий кран.

      Аварія в Будапешті
      Кран на мосту Маргіт в Будапешті

      Поки що підтверджено, що рятувальники виявили 19 тіл південнокорейських туристів, судно з якими затонуло 29 травня у Дунаї посеред угорської столиці.

      Що відомо про трагедію на Дунаї? Прогулянковий катер "Русалка" затонув в середу, 29 травня, ввечері в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 33 корейських туристи і 2 членів екіпажу. Офіційно причину аварії не називали.

      Відомо, що "Русалка" впала на бік через 7 секунд після зіткнення і затонула. Угорська поліція наступного після трагедії дня, 30 травня, заарештувала 62-річного громадянина України – капітана великого річкового теплохода Viking Sygin, з яким і зіткнувся прогулянковий катер.

      У Будапешті затонуло судно з туристами: дивіться відео

       

      blog_ava
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні
      85997
      Теги: Аварії та ДТП Угорщина Аварія судна в Будапешті Жертви Водний транспорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Шахрайство в Одеському порту: збиткові угоди та міжнародні скандали
      сьогодні , 11:30 Шахрайство в Одеському порту: збиткові угоди та міжнародні скандали
      Сергій Лещенко 87
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 10:52 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      85997
      Кремль обречен на признание российско-украинской войны
      сьогодні , 08:40 Кремль обречен на признание российско-украинской войны
      Сергій Климовський 3476
      Найкращий гравець збірної України у матчі проти Люксембургу: опитування
      сьогодні , 00:12 Найкращий гравець збірної України у матчі проти Люксембургу: опитування
      1575
      Україна здобула важку перемогу над Люксембургом у відборі на Євро-2020: відео
      10 червня , 23:37 Україна здобула важку перемогу над Люксембургом у відборі на Євро-2020: відео
      3203
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук