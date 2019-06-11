Аварія катера в Будапешті: знайшли тіла ще 4 загиблих

З уламків затонулого на річці Дунай туристичного катера, ймовірно, вилучили тіла ще чотирьох жертв аварії.

Уламки катера частково дістали на поверхню вранці 11 червня, повідомляє видання АР.

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Для процедури підйому затонулого судна на поверхню на мосту Маргіт в Будапешті використовують плавучий кран.



Кран на мосту Маргіт в Будапешті

Поки що підтверджено, що рятувальники виявили 19 тіл південнокорейських туристів, судно з якими затонуло 29 травня у Дунаї посеред угорської столиці.

Що відомо про трагедію на Дунаї? Прогулянковий катер "Русалка" затонув в середу, 29 травня, ввечері в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 33 корейських туристи і 2 членів екіпажу. Офіційно причину аварії не називали.



Відомо, що "Русалка" впала на бік через 7 секунд після зіткнення і затонула. Угорська поліція наступного після трагедії дня, 30 травня, заарештувала 62-річного громадянина України – капітана великого річкового теплохода Viking Sygin, з яким і зіткнувся прогулянковий катер.

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