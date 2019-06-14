07:11
14 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Стабільність Путіна. Хто зламав Медведєва
      Вєсті Кремля
      23:43, 13 червня
      Вєсті.UA: Як Смешко врятував українців від Гордона. Тарифний "Ералаш" від Зеленського
      Вєсті.UA
      21:38, 13 червня
      Знущання і побиття: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях
      ЦРУ
      09:00, 12 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська
      Згадати все
      17:06, 13 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ

      Рада Безпеки ООН засудила інцидент в Оманській затоці

      51 Читать новость на русском
      У Радбезі ООН закликали ретельно розслідувати інцидент з танкерами
      У Радбезі ООН закликали ретельно розслідувати інцидент з танкерами / Фото з відкритих джерел

      Усі члени Ради Безпеки засудили атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці у четвер, 13 червня, і закликали ретельно розслідувати інцидент. Водночас жодних офіційних рішень на засіданні прийнято не було.

      Під час засідання постпред США при ООН Джонатан Коен підтвердив позицію Вашингтона, згідно з якою відповідальність за напад на танкери повинен нести Іран, але учасники не обговорювали жодних доказів такої версії, повідомляє DW.

      Читайте також: У Росії стався вибух на танкері: є жертви (фото та відео)

      "Жодне угрупування у регіоні не володіє ні ресурсами, ні потенціалом, щоб діяти з такою точністю. Зате у Ірану є зброя, експертні дані і відомості від спецслужб, щоб зробити це", – заявив Коен.

      Напруга навколо Ірану загострилася після того, як в Оманській затоці були здійснені, за попередньою інформацією, напади на танкери. Держсекретар США Майк Помпео поклав на Іран відповідальність за те, що сталося, заявивши про "неприйнятну ескалацію напруженості" в регіоні.

      Після таких звинувачень глава МЗС Ісламської Республіки Мохаммад Джавад Заріф заявив, що США намагається саботувати дипломатію і замаскувати економічний тероризм проти Ірану та не володіє жодними прямими або непрямими доказами вини країни.

      "Я попереджав саме про такий сценарій ще кілька місяців тому. І не тому, що я ясновидець, а тому, що бачу розробників цього плану", – написав дипломат у своєму Twitter.

      Що відомо про атаку на танкери в Оманській затоці?Вранці 13 червня у водах між територіями Ірану, ОАЕ та Оману, за попередньою інформацією, було скоєно напад на два танкери норвезький "Фронт Альтаїр" та японський "Кокука Корейджес". Судна перевозили нафту та метанол. На обох танкерах відзвітували про пошкодження та пожежу, яка виникла після нападу.

      У міністерстві оборони США заявили, що танкери могли атакувати за допомогою реактивного снаряда або міни. Держсекретар США Майк Помпео звинуватив у нападі на судна Іран.

      Після нападу нафта марки Brent подорожчала на 4,5 відсотка до 62 доларів за барель. Ціни виросли з майже п'ятимісячного мінімуму.

      У травні чотири нафтові танкери, піддалися диверсії біля берегів ОАЕ. Кораблі, що стояли на якорі в порту емірату Фуджейра, отримали пошкодження від невстановлених вибухових пристроїв. Тоді США також звинувачували Іран, однак в Тегерані ці звинувачення відкинули.
       

      blog_ava
      Україні загрожує узурпація влади Зеленським: пояснення експерта
      сьогодні
      827
      Теги: Новини політики Новини США Іран ООН ОАЕ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 13 червня: Саакашвілі йде в Раду, чим ПЦУ загрожують наміри Філарета
      13 червня , 22:10 Головні новини 13 червня: Саакашвілі йде в Раду, чим ПЦУ загрожують наміри Філарета
      2416
      Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить
      13 червня , 20:00 Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить
      Яніна Ткачук 2084
      Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      11 червня , 15:30 Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      Про Бухарєва, звільнення Луценка та переїзд АП: ексклюзивне інтерв'ю з помічником Зеленського
      13 червня , 19:37 Про Бухарєва, звільнення Луценка та переїзд АП: ексклюзивне інтерв'ю з помічником Зеленського
      2063
      Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
      13 червня , 18:30 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
      3276
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук