Рада Безпеки ООН засудила інцидент в Оманській затоці

Усі члени Ради Безпеки засудили атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці у четвер, 13 червня, і закликали ретельно розслідувати інцидент. Водночас жодних офіційних рішень на засіданні прийнято не було.

Під час засідання постпред США при ООН Джонатан Коен підтвердив позицію Вашингтона, згідно з якою відповідальність за напад на танкери повинен нести Іран, але учасники не обговорювали жодних доказів такої версії, повідомляє DW.

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"Жодне угрупування у регіоні не володіє ні ресурсами, ні потенціалом, щоб діяти з такою точністю. Зате у Ірану є зброя, експертні дані і відомості від спецслужб, щоб зробити це", – заявив Коен.

Напруга навколо Ірану загострилася після того, як в Оманській затоці були здійснені, за попередньою інформацією, напади на танкери. Держсекретар США Майк Помпео поклав на Іран відповідальність за те, що сталося, заявивши про "неприйнятну ескалацію напруженості" в регіоні.

Після таких звинувачень глава МЗС Ісламської Республіки Мохаммад Джавад Заріф заявив, що США намагається саботувати дипломатію і замаскувати економічний тероризм проти Ірану та не володіє жодними прямими або непрямими доказами вини країни.

"Я попереджав саме про такий сценарій ще кілька місяців тому. І не тому, що я ясновидець, а тому, що бачу розробників цього плану", – написав дипломат у своєму Twitter.

I warned of exactly this scenario a few months ago, not because I'm clairvoyant, but because I recognize where the #B_Team is coming from. — Javad Zarif (@JZarif) 14 червня 2019 р.

Що відомо про атаку на танкери в Оманській затоці?Вранці 13 червня у водах між територіями Ірану, ОАЕ та Оману, за попередньою інформацією, було скоєно напад на два танкери норвезький "Фронт Альтаїр" та японський "Кокука Корейджес". Судна перевозили нафту та метанол. На обох танкерах відзвітували про пошкодження та пожежу, яка виникла після нападу.



У міністерстві оборони США заявили, що танкери могли атакувати за допомогою реактивного снаряда або міни. Держсекретар США Майк Помпео звинуватив у нападі на судна Іран.



Після нападу нафта марки Brent подорожчала на 4,5 відсотка до 62 доларів за барель. Ціни виросли з майже п'ятимісячного мінімуму.



У травні чотири нафтові танкери, піддалися диверсії біля берегів ОАЕ. Кораблі, що стояли на якорі в порту емірату Фуджейра, отримали пошкодження від невстановлених вибухових пристроїв. Тоді США також звинувачували Іран, однак в Тегерані ці звинувачення відкинули.

