Саудівська Аравія скликає екстрений саміт арабських лідерів через напад на танкери

Король Саудівської Аравії закликав лідерів арабських країн провести екстрений саміт у Мецці на тлі загострення відносин з Іраном.

Джерела агентства SPA повідомили, що заклик короля адресований країнам Ліги арабських держав і Раді співробітництва держав Перської затоки на тлі диверсії стосовно танкерів біля берегів ОАЕ, а також нападу "терористів-хуситів" на дві станції з перекачування нафти в Саудівській Аравії.

Читайте також: США розмістять більше ракетних комплексів Patriot на Близькому Сході, – ЗМІ

Хранитель двох благородних святинь (офіційний титул саудівського монарха – 24 канал) закликав своїх братів лідерів Ради держав Перської затоки і Ліги арабських держав провести два екстрених саміти 30 червня у Мецці,

– йдеться в повідомленні.

На цю ж дату в саудівській Мецці призначена зустріч на яку приїдуть глави держав і урядів Організації ісламського співробітництва.

Об'єднані Арабські Емірати привітали заклик короля Саудівської Аравії назвавши його "великою можливістю для країн регіону досягнути своїх прагнень щодо встановлення миру і стабільності, а також для забезпечення загальної безпеки, суверенітету і успіху".

Причини саміту

Минулого тижня у порту Фуджейра прогриміло кілька вибухів. Вогонь охопив від семи до десяти нафтотанкерів. МЗС ОАЕ назвало вибух нафтотанкерів диверсією та звинуватило в дестабілізації регіону Іран. В іранському МЗС ці звинувачення спростували.

Спецслужби США вважають, що атаку на танкери могли здійснити сили, що симпатизують іранській владі або працюють на них.

У п'ятницю в Перську затоку увійшли ракетні есмінці ВМС США. Раніше туди ж спрямували авіаносну ударну групу ВМС Сполучених Штатів.