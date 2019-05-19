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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Саудівська Аравія скликає екстрений саміт арабських лідерів через напад на танкери

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      Салман бен Абдель Азіз Аль Сауд
      Салман бен Абдель Азіз Аль Сауд / Фото з відкритих джерел

      Король Саудівської Аравії закликав лідерів арабських країн провести екстрений саміт у Мецці на тлі загострення відносин з Іраном.

      Джерела агентства SPA повідомили, що заклик короля адресований країнам Ліги арабських держав і Раді співробітництва держав Перської затоки на тлі диверсії стосовно танкерів біля берегів ОАЕ, а також нападу "терористів-хуситів" на дві станції з перекачування нафти в Саудівській Аравії.

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      Хранитель двох благородних святинь (офіційний титул саудівського монарха – 24 канал) закликав своїх братів лідерів Ради держав Перської затоки і Ліги арабських держав провести два екстрених саміти 30 червня у Мецці,
      – йдеться в повідомленні.

      На цю ж дату в саудівській Мецці призначена зустріч на яку приїдуть глави держав і урядів Організації ісламського співробітництва.

      Об'єднані Арабські Емірати привітали заклик короля Саудівської Аравії назвавши його "великою можливістю для країн регіону досягнути своїх прагнень щодо встановлення миру і стабільності, а також для забезпечення загальної безпеки, суверенітету і успіху".

      Причини саміту

      Минулого тижня у порту Фуджейра прогриміло кілька вибухів. Вогонь охопив від семи до десяти нафтотанкерів. МЗС ОАЕ назвало вибух нафтотанкерів диверсією та звинуватило в дестабілізації регіону Іран. В іранському МЗС ці звинувачення спростували.

      Спецслужби США вважають, що атаку на танкери могли здійснити сили, що симпатизують іранській владі або працюють на них.

      У п'ятницю в Перську затоку увійшли ракетні есмінці ВМС США. Раніше туди ж спрямували авіаносну ударну групу ВМС Сполучених Штатів.

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      Теги: LifeStyle Кіно Новини політики ОАЕ Саудівська Аравія Іран Новини США
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