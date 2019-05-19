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      Саудовская Аравия созывает экстренный саммит арабских лидеров из-за нападения на танкеры

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      Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
      Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд / Фото из открытых источников

      Король Саудовской Аравии призвал лидеров арабских стран провести экстренный саммит в Мекке на фоне обострения отношений с Ираном.

      Источники агентства SPA сообщили, что призыв короля адресован странам Лиги арабских государств и Совету сотрудничества государств Персидского залива на фоне саботажа в отношении танкеров у берегов ОАЭ, а также нападения "террористов-хусит" на две станции по перекачке нефти в Саудовской Аравии.

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      Хранитель двух благородных святынь (официальный титул саудовского монарха – 24 канал) призвал своих братьев лидеров Совета государств Персидского залива и Лиги арабских государств провести два экстренных саммита 30 июня в Мекке,
      – говорится в сообщении.

      На эту же дату в саудовской Мекке назначена встреча на которую приедут главы государств и правительств Организации исламского сотрудничества.

      Объединенные Арабские Эмираты поприветствовали призыв короля Саудовской Аравии назвав его "большой возможностью для стран региона достичь своих стремлений по установлению мира и стабильности, а также для обеспечения общей безопасности, суверенитета и удачи".

      Причины саммита

      На прошлой неделе в порту Фуджейра прогремело несколько взрывов. Огонь охватил от семи до десяти нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвало взрыв нефтетанкеров диверсией и обвинил в дестабилизации региона Иран. В иранском МИД эти обвинения опровергли.

      Спецслужбы США считают, что атаку на танкеры могли осуществить силы, симпатизирующие иранской власти или работают на них.

      В пятницу в Персидский залив вошли ракетные эсминцы ВМС США. Ранее туда же направили авианосную ударную группу ВМС США.

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      Теги: Саудовская Аравия ОАЭ LifeStyle Кино Новости политики Новости США Иран
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