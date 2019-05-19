Саудовская Аравия созывает экстренный саммит арабских лидеров из-за нападения на танкеры

Король Саудовской Аравии призвал лидеров арабских стран провести экстренный саммит в Мекке на фоне обострения отношений с Ираном.

Источники агентства SPA сообщили, что призыв короля адресован странам Лиги арабских государств и Совету сотрудничества государств Персидского залива на фоне саботажа в отношении танкеров у берегов ОАЭ, а также нападения "террористов-хусит" на две станции по перекачке нефти в Саудовской Аравии.

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Хранитель двух благородных святынь (официальный титул саудовского монарха – 24 канал) призвал своих братьев лидеров Совета государств Персидского залива и Лиги арабских государств провести два экстренных саммита 30 июня в Мекке,

– говорится в сообщении.

На эту же дату в саудовской Мекке назначена встреча на которую приедут главы государств и правительств Организации исламского сотрудничества.

Объединенные Арабские Эмираты поприветствовали призыв короля Саудовской Аравии назвав его "большой возможностью для стран региона достичь своих стремлений по установлению мира и стабильности, а также для обеспечения общей безопасности, суверенитета и удачи".

Причины саммита

На прошлой неделе в порту Фуджейра прогремело несколько взрывов. Огонь охватил от семи до десяти нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвало взрыв нефтетанкеров диверсией и обвинил в дестабилизации региона Иран. В иранском МИД эти обвинения опровергли.

Спецслужбы США считают, что атаку на танкеры могли осуществить силы, симпатизирующие иранской власти или работают на них.

В пятницу в Персидский залив вошли ракетные эсминцы ВМС США. Ранее туда же направили авианосную ударную группу ВМС США.