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      США разместят больше ракетных комплексов Patriot на Ближнем Востоке, – СМИ

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      Зенитно-ракетный комплекс США Patriot
      Зенитно-ракетный комплекс США Patriot / Mindaugas Kulbis AP

      Америка планирует доставить на Ближний Восток дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, на фоне новых возможных угроз нападения на американские силы в регионе со стороны Ирана.

      Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил новое размещение зенитных ракетных комплексов Patriot на Ближнем Востоке, сообщает издание JP.

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      Соответствующее решение было принято после того, как администрация президента США Дональда Трампа ускорила развертывание ударной группы авианосцев и отправила на Ближний Восток бомбардировщики учитывая "тревожные признаки возможной подготовки к нападению со стороны Ирана".

      Через несколько часов эту информацию подтвердили в Пентагоне.

      Исполняющий обязанности министра обороны утвердил переброска корабля USS Arlington и комплекса Patriot в распоряжении Центрального командования США в ответ на первичный запрос командования,
      – говорится в заявлении ведомства. 

      Про які саме загрози з боку Тегерана йшлося, в американській адміністрації не пояснили. Держсекретар Майк Помпео у своїй заяві наголосив, що США не прагнуть війни з Іраном, однак рішуче відповідатимуть на будь-який напад

      Во вторник представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке. Комплексы Patriot из Бахрейна, Кувейта и Иордании США вывезли в конце прошлого года.

      В последнее время отношения США и Ирана обострились. В конце апреля Иран пригрозил заблокировать поставки нефти через Персидский залив в случае ужесточения санкций Вашингтоном против Тегерана.

      В ответ Дональд Трамп 30 апреля продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. Тогда глава Белого дома выразил уверенность в том, что в мире достаточно нефти для того, чтобы можно было безболезненно сворачивать сотрудничество с Ираном в этой области.

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      Теги: Ближний Восток Оружие Иран Новости США Новости политики
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