США не прагнуть до війни з Іраном, – Помпео

Держсекретар зазначив, що адміністрація США не прагне до війни з Іраном, але розуміє, що необхідно мати можливість захистити країну. При цьому Помпео наголосив, що за останні кілька тижнів Тегеран вчинив низку загрозливих дій та заяв.

Про це Майк Помпео зазначив у поширеній в четвер заяві.

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Відповідь США і наших союзників була зрозумілою: ми не прагнемо війни. Але продовжуються 40 років вбивства американських солдатів, напади на американські об'єкти і захоплення заручників є постійним нагадуванням того, що ми повинні захищатися,

– стверджує Помпео.

Він також додав, що Тегеран повинен розуміти, що на будь-який напад з їх боку або їх союзників на інтереси або громадян США буде дано швидку та рішучу відповідь.

У вівторок представники Центрального командування ВС США заявили, що Вашингтон нібито отримав інформацію про підготовку Іраном можливої атаки на американські сили на Близькому Сході.

Останнім часом відносини США та Ірану загострилися. Наприкінці квітня Іран пригрозив заблокувати постачання нафти через Перську затоку у разі посилення санкцій Вашингтона проти Тегерана.

Натомість Дональд Трамп 30 квітня продовжив дію ембарго, накладеного раніше на поставки нафти і нафтопродуктів з Ірану. Тоді очільник Білого дому висловив упевненість в тому, що у світі достатньо нафти для того, щоб можна було безболісно згортати співпрацю з Іраном в цій галузі.