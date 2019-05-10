03:42
10 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальне 9 травня у Москві. Новий Сталін у Росії
      Вєсті Кремля
      21:43, 9 травня
      Вєсті.UA: Зеленський образився не на жарт. Грандіозні повернення Надії Савченко
      Вєсті.UA
      19:52, 9 травня
      Пристрасті навколо скандальних ТЕЦ Дубневичів: нові деталі від журналістів
      ЦРУ
      09:00, 8 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      США не прагнуть до війни з Іраном, – Помпео

      37 Читать новость на русском
      Майк Помпео
      Майк Помпео / Фото з відкритих джерел

      Держсекретар зазначив, що адміністрація США не прагне до війни з Іраном, але розуміє, що необхідно мати можливість захистити країну. При цьому Помпео наголосив, що за останні кілька тижнів Тегеран вчинив низку загрозливих дій та заяв.

      Про це Майк Помпео зазначив у поширеній в четвер заяві.

      Читайте також: Ми не повинні їм дозволити, – Помпео закликав Британію об'єднатися через "Північний потік-2"

      Відповідь США і наших союзників була зрозумілою: ми не прагнемо війни. Але продовжуються 40 років вбивства американських солдатів, напади на американські об'єкти і захоплення заручників є постійним нагадуванням того, що ми повинні захищатися,
      – стверджує Помпео.

      Він також додав, що Тегеран повинен розуміти, що на будь-який напад з їх боку або їх союзників на інтереси або громадян США буде дано швидку та рішучу відповідь.

      У вівторок представники Центрального командування ВС США заявили, що Вашингтон нібито отримав інформацію про підготовку Іраном можливої атаки на американські сили на Близькому Сході.

      Останнім часом відносини США та Ірану загострилися. Наприкінці квітня Іран пригрозив заблокувати постачання нафти через Перську затоку у разі посилення санкцій Вашингтона проти Тегерана.

      Натомість Дональд Трамп 30 квітня продовжив дію ембарго, накладеного раніше на поставки нафти і нафтопродуктів з Ірану. Тоді очільник Білого дому висловив упевненість в тому, що у світі достатньо нафти для того, щоб можна було безболісно згортати співпрацю з Іраном в цій галузі.

      blog_ava
      Лідер угорської радикальної партії заявив про необхідність автономії для Закарпаття
      9 травня
      2019
      Теги: Новини політики Новини США Майк Помпео Іран
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як минуло 9 травня в Україні: головні інциденти
      9 травня , 23:55 Як минуло 9 травня в Україні: головні інциденти
      4179
      Елітна квартира, коштовності та сумки Prada: як живе членкиня Вищої кваліфкомісії судів
      9 травня , 23:30 Елітна квартира, коштовності та сумки Prada: як живе членкиня Вищої кваліфкомісії судів
      Ірина Шиба 389
      Чого від Зеленського чекає бізнес
      9 травня , 23:30 Чого від Зеленського чекає бізнес
      Тетяна Острікова 336
      Головні новини 9 травня: День перемоги над нацизмом та паспортизація окупованого Донбасу
      9 травня , 22:03 Головні новини 9 травня: День перемоги над нацизмом та паспортизація окупованого Донбасу
      1248
      Фальшиві діти справжньої перемоги
      9 травня , 20:31 Фальшиві діти справжньої перемоги
      Борис Немировський 1033
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук