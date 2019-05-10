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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      США не стремятся к войне с Ираном, – Помпео

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      Майк Помпео
      Майк Помпео / Фото из открытых источников

      Госсекретарь отметил, что администрация США не стремится к войне с Ираном, но понимает, что необходимо иметь возможность защитить страну. При этом Помпео отметил, что за последние несколько недель Тегеран сделал ряд угрожающих действий и заявлений.

      Об этом Майк Помпео отметил в распространенном в четверг заявлении.

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      Ответ США и наших союзников был ясен: мы не стремимся к войне. Но убийства американских солдат, которые продолжаются 40 лет и нападения на американские объекты, а также захват заложников, являются постоянным напоминанием того, что мы должны защищаться,
      – утверждает Помпео.

      Он также добавил, что Тегеран должен понимать, что на любое нападение с их стороны или их союзников на интересы или граждан США будет дан быстрый и решительный ответ.

      Во вторник представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

      В последнее время отношения США и Ирана обострились. В конце апреля Иран пригрозил заблокировать поставки нефти через Персидский залив в случае ужесточения санкций Вашингтоном против Тегерана.

      В ответ Дональд Трамп 30 апреля продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. Тогда глава Белого дома выразил уверенность в том, что в мире достаточно нефти для того, чтобы можно было безболезненно сворачивать сотрудничество с Ираном в этой области.

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      Теги: Новости политики Иран Майк Помпео Новости США
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