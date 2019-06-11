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      У Росії стався вибух на танкері: є жертви (фото та відео)

      1258 Читать новость на русском
      Вибух на танкері в Росії: є жертви - причини вибуху 11 червня 2019
      У Росії стався вибух на танкері / tass.ru

      У Махачкалі у РФ стався вибух на нафтовому танкері. Щонайменше 3 осіб загинули, ще одна людина зникла безвісти.

      Вибух стався у порту під час відкачування нафтопродуктів, пише ТАСС. У цей момент у танкері перебували 12 осіб.

      Нещодавно було й таке: Пожежа на заводі з вибухівкою у Дзержинську: кількість постраждалих зросла до 116 осіб

      Відомо про щонайменше 3 загиблих та 7 потерпілих, у одного з них вкрай важкий стан – опіки 95% тіла. Трьох постраждалих доставили у лікарню: двох відправили у відділення опіків, а одного – у травматологію. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.

      Наразі екстрені служби працюють на місці події. Відомо, що горить житлова частина танкера. Поки пожежу не локалізували.

      росія вибух танкер жертви
      Вибух на танкері у РФ/ Фото: РИА Новости

      Загрози витоку палива унаслідок вибуху на танкері немає. Російські правоохоронці кваліфікували інцидент як заподіяння смерті з необережності.

      У РФ стався вибух на танкері: дивіться відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Жертви Вибух Водний транспорт
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