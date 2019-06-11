У Росії стався вибух на танкері: є жертви (фото та відео)

У Махачкалі у РФ стався вибух на нафтовому танкері. Щонайменше 3 осіб загинули, ще одна людина зникла безвісти.

Вибух стався у порту під час відкачування нафтопродуктів, пише ТАСС. У цей момент у танкері перебували 12 осіб.

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Відомо про щонайменше 3 загиблих та 7 потерпілих, у одного з них вкрай важкий стан – опіки 95% тіла. Трьох постраждалих доставили у лікарню: двох відправили у відділення опіків, а одного – у травматологію. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Наразі екстрені служби працюють на місці події. Відомо, що горить житлова частина танкера. Поки пожежу не локалізували.



Вибух на танкері у РФ/ Фото: РИА Новости

Загрози витоку палива унаслідок вибуху на танкері немає. Російські правоохоронці кваліфікували інцидент як заподіяння смерті з необережності.