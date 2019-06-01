Пожежа на заводі з вибухівкою у Росії: кількість постраждалих росте

Через вибухи та пожежу на військовому заводі "Кристал" у російському Дзержинську постраждали щонайменше 19 осіб. Про жертв наразі інформації немає, однак дві людини зникли безвісти.

Офіційної інформації від рятувальників наразі немає, однак про щонайменше 19 постраждалих повідомляє російське "ТАСС" із посиланнями на власні джерела.

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Російські ЗМІ пишуть, що вибухи сталися в цеху, де виробляють тротил. Після цього спалахнула пожежа. Місцеві жителі скаржаться на їдкий дим, однак влада стверджує, що їхньому здоров'ю нічого не загрожує.

Простим пожежним наказали покинути небезпечну зону на заводі "Кристал" – через вибухи і високу температуру горіння працювати в такому місці можуть тільки спеціальні підрозділи з особливим захистом і обладнанням.

Водночас влада повідомляє, що дві людини зникли безвісти після вибуху.

Що це за завод?Державний науково-дослідний інститут "Кристал" був відкрили у 50-тих. Він спеціалізується на створенні вибухових речовин і складів, а також безпечних технологій їх виробництва, випробувань, транспортування та утилізації. У 2011 році почав роботу під управлінням державної корпорації "Ростехнології".

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