14:40
1 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як росіяни підкорюють космос. У РФ з'явиться новий президент
      Вєсті Кремля
      13:17, сьогодні
      Вєсті.UA: Жертовність Авакова. Провальний рецепт Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:51, 31 травня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Пожежа на заводі з вибухівкою у Росії: кількість постраждалих росте

      812 Читать новость на русском
      Вибух в Дзержинську 1 червня 2019 на заводі - кількість жертв зростає
      Через вибух на військовому заводі у Росії постраждали щонайменше 19 осіб / ТАСС

      Через вибухи та пожежу на військовому заводі "Кристал" у російському Дзержинську постраждали щонайменше 19 осіб. Про жертв наразі інформації немає, однак дві людини зникли безвісти.

      Офіційної інформації від рятувальників наразі немає, однак про щонайменше 19 постраждалих повідомляє російське "ТАСС" із посиланнями на власні джерела.

      Читайте також: У Росії на військовому заводі прогриміли потужні вибухи: фото та відео

      Російські ЗМІ пишуть, що вибухи сталися в цеху, де виробляють тротил. Після цього спалахнула пожежа. Місцеві жителі скаржаться на їдкий дим, однак влада стверджує, що їхньому здоров'ю нічого не загрожує. 

      Простим пожежним наказали покинути небезпечну зону на заводі "Кристал" – через вибухи і високу температуру горіння працювати в такому місці можуть тільки спеціальні підрозділи з особливим захистом і обладнанням.

      Водночас влада повідомляє, що дві людини зникли безвісти після вибуху.

      Що це за завод?Державний науково-дослідний інститут "Кристал" був відкрили у 50-тих. Він спеціалізується на створенні вибухових речовин і складів, а також безпечних технологій їх виробництва, випробувань, транспортування та утилізації. У 2011 році почав роботу під управлінням державної корпорації "Ростехнології".

      Новина доповнюється...

      blog_ava
      Головні новини 31 травня: нові звільнення, засідання РНБО та скандальна заява "кварталівця"
      сьогодні
      7656
      Теги: Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День народження Мерилін Монро: 8 фактів про секс-символ, які вас здивують
      сьогодні , 14:11 День народження Мерилін Монро: 8 фактів про секс-символ, які вас здивують
      Настя Сукач 10476
      Скажу лише одне: Дякую! – Сирський про захисників Світлодарської дуги
      сьогодні , 12:00 Скажу лише одне: Дякую! – Сирський про захисників Світлодарської дуги
      Володимир Патола 500
      Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
      сьогодні , 11:01 Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
      2117
      Норману Фостеру – 84: вражаючі споруди легендарного архітектора, які випередили час
      сьогодні , 11:01 Норману Фостеру – 84: вражаючі споруди легендарного архітектора, які випередили час
      Альона Захарова 487
      Скільки дітей в Україні є сиротами: статистика усиновлення
      сьогодні , 09:02 Скільки дітей в Україні є сиротами: статистика усиновлення
      Світлана Попова 347
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук