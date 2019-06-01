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      Взрыв на заводе в российском Дзержинске: количество жертв растет

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      Взрыв в Дзержинске 1 июня 2019 на заводе - количество жертв растет
      / Фото из открытых источников

      Из-за взрывов и пожара на военном заводе "Кристалл" в российском Дзержинске пострадали по меньшей мере 19 человек. Сейчас российские СМИ называют разные цифры.

      Официальной информации от спасателей пока нет, однако о мере 19 пострадавших сообщает российское "ТАСС". 

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      Российские СМИ сообщают, что взрывы произошли в цехе, где производят тротил. После этого вспыхнул пожар. Местные жители жалуются на едкий дым, однако власти утверждают, что их здоровью ничего не угрожает.

      Простым пожарным приказали покинуть опасную зону на заводе "Кристалл" – из-за взрывов и высокой температуры горения работать в таком месте могут только специальные подразделения с защитой и оборудованием.

      В то же время власти сообщают, что два человека пропали без вести после взрыва.

      Что это за завод?
      Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" был открыт в 50-тых. Он специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением государственной корпорации "Ростехнологии".

      Новость дополняется...

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      Теги: Новости политики
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