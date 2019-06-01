В России на военном заводе прогремели мощные взрывы: фото и видео

В российском городе Дзержинск Нижегородской области прогремели мощные взрывы на военном заводе "Кристалл". Информации о пострадавших пока нет.

Взрывы произошли в цехе производства тротила во время процесса производства, после этого вспыхнул пожар, сообщает "Интерфакс".

Читайте также: В Таиланде в порту произошел взрыв: много пострадавших – фото и видео

В то же время издание "ТАСС" со ссылками на собственные источники указывает, что существует возможность повторных взрывов. В российских спасательных службах сообщают, что от взрывов в окружающих домах выбило окна.

На оборонном заводе имени Свердлова в Дзержинске прогремел взрыв. Информации пока никакой нет. Но наши сторонники сообщают, что у людей выбило окна в домах, а взрывная волна прошла по всему городу pic.twitter.com/XTg7mL7A8H — Штаб Навального в Нижнем Новгороде (@teamnavalny_nn) June 1, 2019

Спасатели уверяют, что никакой опасности для местных жителей нет. Однако горожане жалуются на едкий дым. При этом в российских СМИ информация появилась не сразу, но о взрыве активно сообщали пользователи социальных сетей.

Жителей отдельных домов и работников завода эвакуируют.

️ На заводе «Кристалл» есть угроза повторных взрывов. Сейчас эвакуируют близлежащие дома и сотрудников завода pic.twitter.com/TlysxvrSbH — Штаб Навального в Нижнем Новгороде (@teamnavalny_nn) June 1, 2019

В первый день лета мы в ужасе. Два взрыва на заводе Кристалл Дзержинск, весь город трясло pic.twitter.com/XntH5lNXVV — Stredda (@Stredda1) June 1, 2019

Что это за завод?

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" был открыт в 50-тых. Он специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением государственной корпорации "Ростехнологии".