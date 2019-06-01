В России на военном заводе прогремели мощные взрывы: фото и видео
В российском городе Дзержинск Нижегородской области прогремели мощные взрывы на военном заводе "Кристалл". Информации о пострадавших пока нет.
Взрывы произошли в цехе производства тротила во время процесса производства, после этого вспыхнул пожар, сообщает "Интерфакс".
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В то же время издание "ТАСС" со ссылками на собственные источники указывает, что существует возможность повторных взрывов. В российских спасательных службах сообщают, что от взрывов в окружающих домах выбило окна.
Спасатели уверяют, что никакой опасности для местных жителей нет. Однако горожане жалуются на едкий дым. При этом в российских СМИ информация появилась не сразу, но о взрыве активно сообщали пользователи социальных сетей.
Жителей отдельных домов и работников завода эвакуируют.
Что это за завод?
Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" был открыт в 50-тых. Он специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением государственной корпорации "Ростехнологии".