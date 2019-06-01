У Росії на військовому заводі прогриміли потужні вибухи: фото та відео
У російському місті Дзержинськ Нижегородської області прогриміли два потужні вибухи на військовому заводі "Кристал". Інформації про постраждалих поки немає.
Вибухи сталися в цеху виробництва тротилу під час процесу вибобництва, після цього спалахнула пожежа, повідомляє "Інтерфакс".
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Водночас видання "ТАСС" із посиланнями на власні джерела зазнчає, що існує можливість повторних вибухів. В російських рятувальних службах повідомляють, що від вибухів у навколишніх будинках повибилало вікна.
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