13:09
1 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Покатушкі та злий алабай для Медведєва. Навіщо космонавтам РФ батут
      Вєсті Кремля
      21:48, 31 травня
      Вєсті.UA: Жертовність Авакова. Провальний рецепт Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:51, 31 травня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У Росії на військовому заводі прогриміли потужні вибухи: фото та відео

      57 Читать новость на русском
      У Росії прогриміли вибухи на оборонному заводі
      У Росії прогриміли вибухи на оборонному заводі

      У російському місті Дзержинськ Нижегородської області прогриміли два потужні вибухи на військовому заводі "Кристал". Інформації про постраждалих поки немає.

      Вибухи сталися в цеху виробництва тротилу під час процесу вибобництва, після цього спалахнула пожежа, повідомляє "Інтерфакс"

      Читайте також: У Таїланді в порту стався вибух: багато постраждалих – фото і відео

      Водночас видання "ТАСС" із посиланнями на власні джерела зазнчає, що існує можливість повторних вибухів. В російських рятувальних службах повідомляють, що від вибухів у навколишніх будинках повибилало вікна. 

      Новина доповнюється...

       

      blog_ava
      Ціни на газ, готівка, парковки: що зміниться у червні
      сьогодні
      5119
      Теги: Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 травня , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 731
      Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      28 травня , 20:03 Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      Інна Жолобович 3798
      Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      28 травня , 18:33 Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 1767
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 травня , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 735
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      28 травня , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      6154
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук