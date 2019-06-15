Великобританія назвала винних у нападі на танкери в Оманській затоці

За напад на танкери в Оманській затоці, який стався вранці 13 червня у водах між територіями Ірану, ОАЕ та Оману, варто винити іранський Корпус вартових ісламської революції.

З такою заявою виступило Міністерство закордонних справ Великобританії, сказано на сайті відомства. На думку Лондона, "майже напевно" саме це відділення іранських військових відповідальне за атаки.

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Ніхто інший, підтримуваний державою чи ні, не може нести за це відповідальність,

– йдеться у заяві.

Що відомо про Корпус вартових ісламської революції?Це військова гілка виконавчої влади Ірану. Згідно зі статтею 150 конституції країни існує паралельно зі збройними силами Ірану та відповідає за захист Ісламської революції та її звершень.



Корпус має у своїх лавах приблизно 125 тисяч особового складу, сухопутні, повітряні, та морські сили.Вони регулюють ситуацію у Пермській затоці.

Глава відомства Джеремі Хант засудив дії Ірану. За його словами, напади на танкери свідчать про дестабілізуючу модель поведінки Тегерана, що представляє серйозну загрозу. Глава британського МЗС наголосив, що інцидент порушив міжнародні норми цивільного судноплавства.

Після інциденту у міністерстві оборони США заявили, що танкери могли атакувати за допомогою реактивного снаряда або міни. Держсекретар США Майк Помпео звинуватив у нападі на судна Іран.

Тегеран відкинув причетність до інциденту, звинувативши Вашингтон у спробі зірвати переговори з Японією і замаскувати економічний тероризм проти Ірану.

Дивіться відео про атаку на танкери в Оманській затоці:

Що відомо про атаку на танкери в Оманській затоці?Вранці 13 червня у водах між територіями Ірану, ОАЕ та Оману, за попередньою інформацією, було скоєно напад на два танкери норвезький "Фронт Альтаїр" та японський "Кокука Корейджес". Судна перевозили нафту та метанол. На обох танкерах відзвітували про пошкодження та пожежу, яка виникла після нападу.



Після нападу нафта марки Brent подорожчала на 4,5 відсотка до 62 доларів за барель. Ціни виросли з майже п'ятимісячного мінімуму.



Рада безпеки ООН засудила атаку на два нафтові танкери. Водночас жодних офіційних рішень на засіданні прийнято не було.



У травні чотири нафтові танкери, піддалися диверсії біля берегів ОАЕ . Кораблі, що стояли на якорі в порту емірату Фуджейра, отримали пошкодження від невстановлених вибухових пристроїв. Тоді США також звинувачували Іран, однак в Тегерані ці звинувачення відкинули.