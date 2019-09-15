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      В Сенате США прозвучал призыв "сломать хребет Ирану"

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      Намерен ли Трамп остро реагировать на события на Ближнем Востоке – пока неизвестно
      Намерен ли Трамп остро реагировать на события на Ближнем Востоке – пока неизвестно / Getty Images

      Соединенным Штатам следует "выложить план атак на нефтяные мощности Ирана", если тот не прекратит провокации и работу по обогащению урана. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм.

      Грэм подчеркнул, что "Иран не прекратит вести себя так до тех пор, пока последствия не станут для него реальными – например, нападение на нефтеперерабатывающие заводы". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

      Тем временем в Черное море вошел американский военный корабль: в России забили тревогу

      "Это сломает режиму хребет", – считает сенатор. Такую бурную реакцию в США вызвали новости о том, что йеменские повстанцы-хуситы нанесли удар по крупнейшему в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающему заводу. Причем использовали беспилотники и сделали это при поддержке Ирана.

      Это является еще одним примером того, как Иран сеет хаос на Ближнем Востоке. Он не заинтересован в мире, наоборот – стремится иметь ядерное оружие и доминировать в регионе,
      – говорит Грэм.

      Грем
      Сенатор Линдси Грэм призвал готовиться к удару по Ирану / Фото Getty Images

      Беспилотники ударили по объектам саудовской компании Saudi Aramco и вызвали масштабные пожары на нефтеперерабатывающем заводе. Ответственность за нападение взяли на себя именно йеменские повстанцы-хуситы.

      Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на самом деле ответственен за атаку именно Иран: "Тегеран стоит за примерно 100 атаками против Саудовской Аравии. Нет доказательств того, что атаки совершали из Йемена".

      "Обвинения бессмысленны, непонятны и лишены оснований", – ответили в Иране.

      Почему обострилась ситуация в Персидском заливе?На Ближнем Востоке ситуация заметно обострилась с начала лета 2019. В Оманском заливе в середине июня были нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. Впоследствии иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике.

      В середине июля появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре танкера исламской республики.

      Заметим, что именно война в Персидском заливе в 1990–1991 годах символизировала смену эпохи масштабных войн на войны с использованием высокоточного оружия, когда преимущество противника в человеческой силе потеряло всякое значение.

      Карта самых кровавых конфликтов: за что воевал мир в ХХ веке – в материале 24 канала.

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      Теги: Война Иран Новости США
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