В Сенате США прозвучал призыв "сломать хребет Ирану"
Соединенным Штатам следует "выложить план атак на нефтяные мощности Ирана", если тот не прекратит провокации и работу по обогащению урана. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм.
Грэм подчеркнул, что "Иран не прекратит вести себя так до тех пор, пока последствия не станут для него реальными – например, нападение на нефтеперерабатывающие заводы". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Тем временем в Черное море вошел американский военный корабль: в России забили тревогу
"Это сломает режиму хребет", – считает сенатор. Такую бурную реакцию в США вызвали новости о том, что йеменские повстанцы-хуситы нанесли удар по крупнейшему в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающему заводу. Причем использовали беспилотники и сделали это при поддержке Ирана.
Это является еще одним примером того, как Иран сеет хаос на Ближнем Востоке. Он не заинтересован в мире, наоборот – стремится иметь ядерное оружие и доминировать в регионе,
– говорит Грэм.
Сенатор Линдси Грэм призвал готовиться к удару по Ирану / Фото Getty Images
Беспилотники ударили по объектам саудовской компании Saudi Aramco и вызвали масштабные пожары на нефтеперерабатывающем заводе. Ответственность за нападение взяли на себя именно йеменские повстанцы-хуситы.
Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на самом деле ответственен за атаку именно Иран: "Тегеран стоит за примерно 100 атаками против Саудовской Аравии. Нет доказательств того, что атаки совершали из Йемена".
"Обвинения бессмысленны, непонятны и лишены оснований", – ответили в Иране.
Почему обострилась ситуация в Персидском заливе?На Ближнем Востоке ситуация заметно обострилась с начала лета 2019. В Оманском заливе в середине июня были нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. Впоследствии иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике.
В середине июля появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре танкера исламской республики.
Заметим, что именно война в Персидском заливе в 1990–1991 годах символизировала смену эпохи масштабных войн на войны с использованием высокоточного оружия, когда преимущество противника в человеческой силе потеряло всякое значение.
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