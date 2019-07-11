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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      П'ять катерів Ірану намагалися зупинити британський танкер у Перській затоці

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      Катери Корпусу вартових ісламської революції
      Катери Корпусу вартових ісламської революції / Фото з відкритих джерел

      Озброєні катери Корпусу вартових ісламської революції почали переслідувати нафтовий танкер Великобританії та спробували його зупинити. Однак зробити це їм завадив фрегат, який слідував за танкером.

      Іранські кораблі наблизилися до судна і зажадали від екіпажу змінити курс та зупинитися у територіальних водах Ірану, про це повідомило видання CNN

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      Танкер супроводжував фрегат Королівського флоту Великобританії, який спрямував гармати на іранські катери і наказав їм пропустити британське судно. Іранські моряки підкорилися.

      США стверджують, що у них є відеозапис інциденту. Під час погоні над затокою пролітав літак, з борту якого і була проведена фіксація інциденту. Американська сторона поки не надала кадри події.

      4 липня британські морські піхотинці перехопили у Гібралтарі іранський танкер Grace 1. Тоді Тегеран зажадав від Лондона пояснень і пригрозив відповідними заходами.

      Раніше Міністерство закордонних справ Великобританії заявило, що за напад на танкери в Оманській затоці, який стався вранці 13 червня у водах між територіями Ірану, ОАЕ та Оману, варто винити іранський Корпус вартових ісламської революції.

      Що відомо про Корпус вартових ісламської революції?Це військова гілка виконавчої влади Ірану. Згідно зі статтею 150 конституції країни існує паралельно зі збройними силами Ірану та відповідає за захист Ісламської революції та її звершень.

      Корпус має у своїх лавах приблизно 125 тисяч особового складу, сухопутні, повітряні, та морські сили. Вони регулюють ситуацію у Перській затоці.

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      Теги: Іран Великобританія Новини США
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