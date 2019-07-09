04:48
9 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман, "ізганяющій" Путіна. Історики Пиня і Трамп
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 липня
      Вєсті.UA: "Нада пагаваріть" – канал Медведчука пробиває дно. Помутніння Філарета
      Вєсті.UA
      20:21, 8 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Трамп і Макрон обговорили ситуацію з Іраном

      37 Читать новость на русском
      Еммануель Макрон та Дональд Трамп
      Еммануель Макрон та Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

      Президент США Дональд Трамп провів з главою Франції Еммануелем Макрона телефонні переговори. Головною метою бесіди лідерів двох країн стала ситуація навколо Ірану та ядерної угоди.

      У прес-центрі Білого дому наголосили, що Трамп та Макрон обговорили поточні зусилля щодо гарантій неотримання ядерної зброї Іраном і щодо припинення дестабілізуючої поведінки Ірану на Близькому Сході, повідомляє NYT.

      Читайте також: Європа та США закликали Іран припинити збагачення урану

      У неділю Еммануель Макрон поспілкувався у телефонному режимі з главою Ірану Хасаном Рухані. Лідери обох країн домовилися до 15 липня вивчити умови відновлення переговорів між усіма сторонами Спільного всеосяжного плану дій за іранською ядерною програмою.

      Раніше президент Ірану Хасан Рухані пригрозив учасникам ядерної угоди наростити збагачення урану до рівня понад дозволених 3,67 відсотка, якщо вони не виконають свої зобов'язання.

      У травні Іран заявив, що скоротить свої зобов'язання в рамках ядерної угоди, оскільки інші країни-учасниці угоди не вжили заходів для захисту Тегерана від санкцій США.

      Угода була укладена у 2015 році, і згідно з документом Іран погодився на 97 відсотків скоротити запаси збагаченого урану в обмін на зняття санкцій. У 2018 році президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів Вашингтон з ядерної угоди і ввів санкції щодо Тегерана.


      Які країни світу володіють ядерним озброєнням / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Оля Цибульська оголила сідниці на спекотному фото
      8 липня
      2520
      Теги: Новини політики Новини Франції Новини США Дональд Трамп Еммануель Макрон Іран Ядерна безпека
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 липня: скандальний телеміст NewsOne і "Росія 24", саміт Україна – ЄС
      8 липня , 23:17 Головні новини 8 липня: скандальний телеміст NewsOne і "Росія 24", саміт Україна – ЄС
      1068
      Війна змінює: керівник ресторану 5 разів приходив у військкомат, щоб повернутися на фронт
      8 липня , 22:00 Війна змінює: керівник ресторану 5 разів приходив у військкомат, щоб повернутися на фронт
      Повернись живим 3028
      Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      27 червня , 17:00 Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      487
      Больная планета
      8 липня , 19:30 Больная планета
      Іван Яковина 565
      Заява Зеленського за підсумками саміту Україна – ЄС: основні тези
      8 липня , 19:23 Заява Зеленського за підсумками саміту Україна – ЄС: основні тези
      Наталя Боднар 3967
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук