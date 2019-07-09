Трамп і Макрон обговорили ситуацію з Іраном

Президент США Дональд Трамп провів з главою Франції Еммануелем Макрона телефонні переговори. Головною метою бесіди лідерів двох країн стала ситуація навколо Ірану та ядерної угоди.

У прес-центрі Білого дому наголосили, що Трамп та Макрон обговорили поточні зусилля щодо гарантій неотримання ядерної зброї Іраном і щодо припинення дестабілізуючої поведінки Ірану на Близькому Сході, повідомляє NYT.

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У неділю Еммануель Макрон поспілкувався у телефонному режимі з главою Ірану Хасаном Рухані. Лідери обох країн домовилися до 15 липня вивчити умови відновлення переговорів між усіма сторонами Спільного всеосяжного плану дій за іранською ядерною програмою.

Раніше президент Ірану Хасан Рухані пригрозив учасникам ядерної угоди наростити збагачення урану до рівня понад дозволених 3,67 відсотка, якщо вони не виконають свої зобов'язання.

У травні Іран заявив, що скоротить свої зобов'язання в рамках ядерної угоди, оскільки інші країни-учасниці угоди не вжили заходів для захисту Тегерана від санкцій США.

Угода була укладена у 2015 році, і згідно з документом Іран погодився на 97 відсотків скоротити запаси збагаченого урану в обмін на зняття санкцій. У 2018 році президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів Вашингтон з ядерної угоди і ввів санкції щодо Тегерана.