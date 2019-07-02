Європа та США закликали Іран припинити збагачення урану

Міжнародне агентство з атомної енергії після заяв Тегерана підтвердило, що Іран перевищив норму запасів низькозбагаченого урану на 300 кілограмів. Сполучені Штати закликали країну зупинити весь процес збагачення урану. Євросоюз приєднався до застереження та закликав Іран утриматися від кроків, які підривають Спільний всеосяжний план дій.

У своїй заяві оприлюдненій у понеділок держсекретар США Майк Помпео заявив, що ніякі домовленості щодо ядерної програми Ірану не повинні дозволяти йому проводити збагачення урану власними силами у будь-якій кількості.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа закликає міжнародну спільноту відновити довгостроковий стандарт нерозповсюдження у вигляді незбагаченого урану для ядерної програми Ірану. Іран має безперечний потенціал розвивати мирну атомну енергетику без збагачення на своїй території,

– йдеться в документі.

Водночас Дональд Трамп заявив, що рішення Ірану перевищити обумовлений Спільним всеосяжним планом дій ліміт запасів низькозбагаченого урану – це "гра з вогнем".

У Білому домі пообіцяли чинити максимальний тиск на Тегеран до тих пір, поки влада Ірану не змінять курс своїх дій.

У рамках ядерної угоди з Іраном було помилкою дозволяти Ірану збагачувати уран в будь-яких обсягах. Можна не сумніватися в тому, що навіть до укладення угоди Іран порушував його умови,

– йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Стефані Грішем.

Офіційна представниця глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні Майя Косьяніч наголосила, що продовження повної реалізації СВПД має вирішальне значення для надійності угоди, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ми висловлюємо стурбованість через те, що Іран перевищив ліміт запасів низькозбагаченого урану, про що сьогодні повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії. У зв'язку з цим ми тісно співпрацюємо з іншими учасниками Спільної комісії,

– заявила прес-секретар.

Вона нагадала, що ЄС залишається повністю прихильним угоді, поки Іран продовжує повністю виконувати свої ядерні зобов'язання.