Трамп боится войны с Ираном?

"Обещаю вам. Если меня изберут президентом, вы увидите главное событие в истории нашей страны: мы создадим лекарство от рака". С таким заявлением выступил Джо Байден – наиболее вероятный соперник Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году.

Американский популизм

Смотрите, какая история: в Украине популистами называют людей, которые обещают снизить тарифы на газ или построить дорогу в глухое село. В общем, это правильно.

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Но в США местные политики обещают лекарство от рака – и ничего, все нормально. Наверное, можно было бы ждать, что главный враг Байдена – Дональд Трамп начнет над ним смеяться и назовет бывшего вице-президента балаболом, но нет.

Смотрите, что на этот счет сказал сам Трамп: "Мы найдем решение многим проблемам и болезням, включая и рак!". Он не засмеял Байдена, а попытался украсть его идею.

Но чтобы переплюнуть соперника, Трамп пообещал еще и вылечить СПИД. А заодно и отправить людей на Марс. Не какие-то там тысяча гривен или пакет гречки, а высадка на другой планете и излечение главных болезней человечества. И все молчат, никто не бухтит про невыполнимые обещания.

Украинским политикам есть чему поучиться. Избиратели любят красивые картинки из будущего. В этом смысле не надо стесняться и в чем-то себя ограничивать.

Ну а если чертовы журналисты начнут задавать гадкие вопросы по поводу несбыточности программы, то у наших американских друзей есть и на это ответ.

Дональд Трамп считает, что в реализации его планов ему знаете, кто поможет? Бог! Считается, что он всемогущий, поэтому, наверное, действительно мог бы помочь.



Дональд Трамп

На Бога возлагается и еще одна важная функция. Он должен помочь избавиться от надоедливых СМИ, сующий везде свой нос. Вот что сказала по этому поводу советница президента США по духовным вопросам Пола Уайт. "Прямо сейчас давайте помолимся, чтобы каждый захваченный демонами телеканал, выступающий против нас и против Дональда Трампа, был разбит и разорван на куски во имя Иисуса Христа".



Пола Уайт

Я, конечно, все понимаю. Но не могу себе представить Иисуса Христа, который наслушался бы этих выступлений и действительно начал бы мелко гадить американским журналистам. По-моему, она слишком многого хочет. Ну не будет Бог участвовать в американской предвыборной борьбе. Если он даже существует, то у него другие функции.

Хотя сам Трамп думает совсем иначе. Полу Уайт он не уволил, она и сейчас работает его советником по духовным вопросам. Значит, он с ней согласен.Впрочем, на данный момент у президента США есть проблемы и посерьезнее, чем журналисты.

Столкновение с Ираном

На этой неделе ситуация в Персидском заливе стала еще более напряженной, дело действительно идет к военному конфликту, причем выстрелы уже звучат.

Сначала коротко о том, в чем там проблема. Президент США Барак Обама, а также европейцы, Китай и РФ в 2015 году подписали с Ираном так называемую "ядерную сделку". По ее условиям, Тегеран не будет обогащать уран и создавать атомное оружие, а все остальные снимут с него экономические санкции.

Но потом в 2017 году в Белый дом пришел Трамп, который дико ненавидит Обаму. Он решил отменить все главные достижения предшественника. В том числе вышел из ядерной сделки и снова ввел санкции против Ирана.

Иранцы больше года все равно соблюдали свою часть сделки и отказывались от обогащения ядерного топлива. Они надеялись, что Европа им поможет и будет с ними торговать. Но никто не хочет ссориться с США, поэтому иранцы снова оказались в изоляции.

Более того, воинственные советники Трампа, например, Джон Болтон и Майк Помпео стали открыто говорить о необходимости начала войны и смены режима в Тегеране. Они просто дико ненавидят Иран.



Джон Болтон

Тот, в свою очередь, понял, что без ядерного оружия из него сделают отбивную, и объявил о возобновлении обогащения урана. Кроме того, Тегеран сказал примерно следующее: "Если вы не соблюдаете условия сделки, то и мы не будем. Теперь на любое агрессивное действие с вашей стороны мы будем отвечать таким же. Хотите воевать? Давайте повоюем, нет проблем".

И в качестве подтверждения своей решимости они сбили американский шпионский дрон RQ-4 Global Hawk, который стоит около 130 миллионов долларов. Эта штука летала у границ Ирана и, по словам местных военных, в какой-то момент залетела на его территорию.

Дональд Трамп понял, что это уже шутки. Что тут надо как-то отвечать. Он сказал, что иранцы, вероятно, совершили ошибку, что кто-то превысил свои полномочия.

Но Тегеран ответил: "Нет, мы следили за этим дроном и специально его сбили". Они даже показали видео того, как это произошло. Тут явно нет никакой ошибки. Они как бы говорят Вашингтону: "Ну что, вы серьезно хотите воевать? Давайте, давайте!".

И тут весь мир увидел, что Трамп просто блефовал. У него нет стальных яиц, чтобы как-то серьезно ответить Ирану. Он хотел его напугать до смерти, но в результате испугался сам.

По словам самого президента США, он в последний момент отменил воздушный налет на иранские военные объекты. Якобы вместо этого американские хакеры атаковали какие-то там компьютерные сети, но никак не проверить. А веры Трампу уже нет никакой.

Из-за трусости нынешнего президента США Иран может делать все, что угодно. Трамп боится пойти на конфронтацию. Если вы вспомните, то же самое было и с Северной Кореей, и с Сирией, и с Венесуэлой. Трамп выступал с громкими воинственными речами, обещал оппонентам "огонь и ярость", но всякий раз давал заднюю.

Я уже лет 20 слежу за американской политикой. Так вот, это самый трусливый президент на моей памяти. Какой-нибудь Рейган давно бы камня на камне от Тегерана не оставил.



Рональд Рейган

Вы можете спросить: а почему же он так боится? В конце концов, у него самая мощная армия в мире! Дело в том, что война против Ирана неизбежно поднимет мировые нефтяные цены в два-три раза. Это приведет к спаду глобальному экономическому кризису и падению американской экономики.

Из-за этого в следующем году Трамп не сможет переизбраться в президенты на второй срок. У него закончится президентский иммунитет, и ему придется идти под суд и в тюрьму за разные свои проделки. А этого ему очень не хочется.

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Поэтому за трусость президента США будет сейчас расплачиваться вся его страна. А иранцы, я чувствую, все-таки создадут ядерную бомбу, чтобы больше никогда никого не бояться.