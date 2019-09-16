Удар по світовій енергетиці: західні ЗМІ про атаки на саудівські нафтові заводи

На вихідних було скоєно атаки на одні з найважливіших нафтових об’єктів у світі – два заводи національної нафтової компанії Saudi Aramco у Саудівській Аравії. Якими будуть економічні наслідки для світу та чому тепер напруга між США та Іраном може посилитися – аналізують західні медіа.

Що сталося?

14 вересня на двох заводах саудівської національної нафтової компанії Saudi Aramco, в результаті атаки безпілотників розпочалися пожежі. Це сталося в Абкайке поблизу узбережжя Перської затоки і на нафтовому родовищі Хурайс. У результаті цієї атаки постраждала найбільша в світі установка для переробки нафти.

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NASA опублікувала супутникові знімки, на яких видно клуби диму, що поширюються на відстань до 80 кілометрів навколо заводу в Абкайке.

Satellite images provided to @CBSNews by a US official show 19 points of impact damaging 17 structures at the Abqaiq facility and 2 at the Khurais facility on the west-northwest side of the targets, which would be inconsistent with an attack from Yemen to the south. pic.twitter.com/yXa65dTXpp — Sara Cook (@saraecook) September 16, 2019

Відповідальність за атаки на себе взяли хусити – єменські повстанці, з якими воює міжнародна коаліція, очолювана Саудівською Аравією. Проте США в організації звинувачують Іран, який своєю чергою ці звинувачення спростовує.

Після атаки нафта подорожчала до $71/барель. Це – найбільший в історії стрибок цін на нафту за один день. Президент США Дональд Трамп віддав розпорядження виділити нафту з американських резервів для стабілізації ситуації на ринку енергоносіїв.

Як інцидент може посилити напругу між США та Іраном

Аl-Jazeera пише, що ці атаки ризикують спричинити ескалацію конфлікту між Іраном та США.

Гучні атаки ще більше посилили зростаючу напругу між Іраном та його переважно недержавними союзниками в регіоні, з одного боку, та США і його близькими партнерами – Саудівською Аравією та Ізраїлем – з іншого.

Так, державний секретар США Майк Помпео звинуватив Тегеран у тому, що він "здійснив безпрецедентну атаку на світові енергетичні запаси".

Президент США Дональд Трамп пізніше заявив, що Штати "чекають на пояснення" Саудівської Аравії щодо того, хто ж напав на її НПЗ.

Видання додає: ескалація, ймовірно, нівелює шанси на дипломатичні переговори між Вашингтоном та Тегераном у зв'язку з ядерною угодою, підписаною у 2015 році між Іраном та світовими державами.

Два сценарії

Враховуючи обставини, озброєним безпілотникам довелося б пролетіти понад 1000 кілометрів (621 миля) від підконтрольної хуситам території на північному заході Ємену через Саудівську Аравію, щоб досягти своїх цілей в Абкайку.

Іншим можливим маршрутом для літальних апаратів могла бути траєкторія, що починається на північному сході Ємену поблизу кордону з Оманом і рухається на північ через райони, близькі до Об'єднаних Арабських Еміратів та Катару.

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Однак аналітики заявили, що будь-який сценарій може бути оскаржений, враховуючи ймовірну відсутність доступу хуситів до передових систем повітряної атаки, велику географічну відстань від пункту відправлення до самих об’єктів атак, і, зрештою, складні укріплення протиповітряної оборони на місцях по передбачуваному маршруту польоту.

Також, за словами експертів, уламки безпілотника під час суботнього нападу вказували на використання іншої моделі літальних апаратів та вибухівки, ніж ті, що були під час попередніх нападів хуситів на території Саудівської Аравії.

В обох випадках, у хуситів чи шиїтів, є мотиви на додаток до певних зв'язків з Іраном, оскільки перші страждали від підтримки Штатами військової кампанії під керівництвом Саудівської Аравії в Ємені, а останні зазнали низки авіаударів останнім часом,

– пояснив виданню експерт Ервін ван Вен.

Інший сценарій, запропонований США та Саудівською Аравією, вказує на те, що іранські революційні гвардії безпосередньо націлюються на нафтові споруди Aramco з крилатими ракетами, запущеними з Іраку або навіть з території Ірану.

Такий хід дій в цілому не збігається з регіональною стратегією безпеки Тегерану – взаємодія з умовно потужнішими супротивниками і збереження оптимально "правдоподібного заперечення".



Пошкодження інфраструктури на НПЗ Saudi Aramco / AP

Наслідки для ірансько-американської дипломатії

Атака на важливі саудівські нафтові заводи перегукнулася з попередженнями президента Ірану Хассана Рухані про те, що якщо кампанії "максимального тиску" США вдасться звести експорт сировини Ірану до нуля, "тоді нафта з Перської затоки не буде вивезена".

За деякими підрахунками, Тегерану вдалося продати лише 100 000 мільярдів нафти в липні, що становить приблизно одну десяту частину обсягу експорту, на який передбачається щорічний урядовий бюджет.

Тим не менш, нещодавнє звільнення Трампом колишнього радника з національної безпеки США Джона Болтона – після того, як той "насильно" виступив проти зменшення санкцій проти Тегерану – відкрив рідкісне вікно дипломатії і підсилив сподівання на двосторонні американо-іранські переговори під час майбутнього саміту Генеральної Асамблеї ООН.

Вилучення бойових яструбів на кшталт Джона Болтона – це крок у правильному напрямку, але якщо адміністрація Трампа зацікавлена ​​в деескалації, їй потрібно припинити проводити "політику яструбів" та кампанії тиску, які в кінцевому підсумку змушують Іран вибирати між покірністю і протистоянням.

Вибухи сколихнули саудівське нафтове місто

The Wall Street Journal опублікувала репортаж з Абкайку, жителі якого були змушені тікати з міста без чіткого розуміння того, що сталося.

Серія масштабних вибухів, що почалася в суботу, освітлювала пустельне небо та відправила жителів цього маленького містечка шукати більш безпечні місця серед пісків. Шлейф густого чорного диму здійнявся над нафтовими об'єктами. Служби надзвичайних ситуацій мчали, щоб зупинити пожежі у кількох місцях. До полудня неділі в повітрі все ще залишалися тонкі пучки диму, видимі за милі на підході до міста.

На об'єкт здійснювали напади і раніше. У 2006 році Аль-Каїда здійснила невдалий напад на це місце з використанням бомбардувальників-самогубців, що підняло тоді ціни на нафту (на 2 долари за барель).

Але теперішня атака нанесла більше шкоди, спричинивши щонайменше шість окремих вибухів на об'єкті, полум’я деяких з яких піднялося до 30 футів (понад 9 метрів) у висоту, стверджують очевидці.

Абкайк – найбільший у світі подібний об'єкт. Він переробляє сім мільйонів барелів саудівської нафти на день, витягуючи сировину з масивних нафтових родовищ Королівства і відокремлюючи її від газу. Потім це експортується по всьому світу.



Понад 70% щоденного видобутку нафти в Саудівській Аравії проходить через Абкайк, перш ніж її відправляють у мережу трубопроводів, що прямують до саудівських портів. Потім нафту відправляють до Китаю, Індії, США та інших ринків.

Атаки призупинили видобуток 5,7 мільйона барелів саудівської нафти на день, що становить більше половини продукції країни, і посилили напругу на Близькому Сході, зазначає видання.

Якщо ви хочете напасти на одне місце, де найбільший відсоток нафти потрапляє на світовий ринок, то це саме воно,

– цитує WSJ Еллен Уолд, президента Transversal Consulting.

Жителі Абкайку, які розмовляли з виданням, визнали, що спершу важко було встановити, що сталося. Двоє людей сказали, що вони бачили безпілотник у небі над палаючим заводом, а один сказав, що почув стрілянину, спрямовану на безпілотник.

На одному з відео, яке показав житель міста, у приміщенні видно полум'я, яке сягає десятки футів у висоту. На фоні у цей час звучать заклики до молитви.

Трамп натякає на військові дії?

The New York Times пише: адміністрація Трампа зосередила свою увагу на Ірані, як на ймовірному винуватцеві нападів на важливі нафтові об'єкти Саудівської Аравії. При цьому чиновники посилаються на оцінки розвідки на підтримку звинувачення, а президент Трамп попереджає: він готовий до військових дій.

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Уряд оприлюднив супутникові фотографії, на яких показано, як зазначають чиновники, що об’єкти енергетики Саудівської Аравії зазнали щонайменше 17 ударів – з півночі чи північного заходу. Це відповідало б атаці, що йшла з Перської затоки, Ірану чи Іраку, а не з Ємену, де діє рух хуситів, які взяли на себе відповідальність за атаки.

Офіційні представники адміністрації сказали, що при цому могла бути використана комбінація безпілотників і крилатих ракет. Це вказувало б на ступінь розмаху, точності та витонченості, що виходять за межі можливостей повстанців-хуситів. Аналіз вилученої зброї може дати відповіді на запитання про те, що це було, хто є її виробником та хто запускав.



Абкайк на карті світу

Трамп, проте, не назвав Іран винуватцем нападу, заявивши, що йому потрібно спочатку проконсультуватися з Саудівською Аравією. Глава Держдепу США Майк Помпео своєю чергою звинуватив в атаці на НПЗ Іран. Таким чином було порушено питання про те, як Вашингтон може помститися і чому Іран ризикував би таким протистоянням.



Якби Іран або один з його представників в Іраку чи Ємені здійснили напади, це, як пише видання, вписувалося б у стратегію, якої Іран дотримувався місяцями в протистоянні з адміністрацією Трампа.

Зіштовхнувшись із масштабними американськими санкціями щодо продажів нафти, Іран прагнув заподіяти подібний біль своїм супротивникам – загрожуючи спроможності Саудівської Аравії та інших американських союзників, які в Перській затоці продають нафту і відсторонюють можливість підвищення міжнародних цін на нафту протягом місяців, коли президент Трамп прагне переобрання.

Іран за останні кілька місяців довів, що має бажання "опустити курок", а також – військову силу для цього. Якщо США завдадуть удару по Ірану, "полум'я війни в Перській затоці спалить усіх вас,

– пояснив експерт Алі Веес, керівник проекту "Іран" Міжнародної кризової групи.

Генерал повітряних сил Революційної гвардії Ірану Амір-Алі Хаджизаде наполягав, що країна готова до "повноцінної" війни: "Усі повинні знати, що всі американські бази та їх авіаносці на відстані до 2000 кілометрів навколо Ірану розташовані в межах доступності наших ракет".

Економічні наслідки для світу

Financial Times зазначає, що Саудівській Аравії після атак загрожує, можливо, кілька тижнів без повного видобутку нафти. І це не може не позначитися на ціні сировини.



Хоча деякі чиновники в Королівстві намагаються запевнити нафтові ринки, що виробництво повернеться швидко, люди, поінформовані з цього приводу, кажуть, що для відновлення виробництва до максимального рівня може знадобитися чимало часу.

Загальний розмір шкоди ще встановлюється, однак джерело у коментарі виданню заявило, що існує достатня стурбованість через те, що Королівство веде переговори з кількома країнами ОПЕК. Одним із варіантів може бути виклик екстреної зустрічі картеля виробників нафти.

Королівство, яке фактично є лідером ОПЕК, перебуває на початкових етапах оцінки того, чи потрібно буде просити інші країни-члени тимчасово підняти виробництво для стабілізації ринків, поки продукція Саудівської Аравії не зможе повністю відновитися.

Обговорення перебувають на ранній стадії і можуть не перерости в дію, зазначає видання. Але, враховуючи те, що Саудівська Аравія раніше керувала групою зі зменшення обсягу виробництва для підтримки цін, сама можливість переговорів ілюструє глибину занепокоєння в королівстві.

Крім того, атаки посилили занепокоєння з приводу вразливості нафтової інфраструктури Саудівської Аравії, оскільки протистояння між США та Іраном збільшило напругу на Близькому Сході.



Хмара диму після вибухів на НПЗ

Ер-Ріяд є найближчим арабським союзником адміністрації Трампа і був непохитним прихильником стратегії США щодо "максимального тиску" на Іран, намагаючись змусити його провести переговори щодо ядерної угоди 2015 року зі світовими державами та обмежити підтримку бойовиків.

Наразі ринки добре забезпечені великими комерційними запасами нафти, пише FT.

У Міністерстві енергетики Саудівської Аравії підтвердили: ранні оцінки показують, що напад спричинив припинення поставок нафти на 5,7 млн ​​барелів або – понад 50% щоденного видобутку. Але додають, що частина втрат постачальників буде компенсована за рахунок запасів.

Ці напади не лише націлені на найважливіші НПЗ королівства, а також – на міжнародні поставки нафти та загрожують їхній безпеці.

Саудівська Аравія постачає понад 10% світової сировини і є найбільшим світовим експортером нафти. Втрата понад 5 млн барелів на день була б еквівалентною 5% світового обсягу нафти.

Проте існує імовірність, що припинення випуску частини продукції є запобіжним заходом і він справді буде швидко відновлений.

Аналітики все ж попередили: втрати можуть викликати різке зростання цін на нафту.

Міністерство енергетики США заявило, що готове розгорнути ресурси зі стратегічних резервів нафти, якщо це необхідно для усунення будь-яких перебоїв на ринках нафти внаслідок цього акту агресії.