Трамп дозволив відкрити стратегічні запаси нафти після атаки на саудівські НПЗ

Президент США Дональд Трамп після нападу безпілотників на заводи саудівського концерну Saudi Aramco розпорядився при необхідності використовувати стратегічні резерви нафти "для підтримки ринків".

Водночас американський лідер заявив, що Вашингтон знає, хто стоїть за цими нападами. Про це очільник Білого дому написав у своєму твітері.

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Я санкціонував використання нафти Стратегічного нафтового резерву, якщо в цьому буде необхідність, в тому обсязі, якого буде достатньо для підтримки ринків,

– написав він.

....sufficient to keep the markets well-supplied. I have also informed all appropriate agencies to expedite approvals of the oil pipelines currently in the permitting process in Texas and various other States. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

Трамп також запевнив, що США відомо, хто стояв за атакою і додав, що Вашингтон готовий діяти, однак чекає результатів розслідування від уряду Саудівської Аравії. Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що відповідальність за напади безпілотників на нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії несе Іран.

Чим відома компанія Saudi Aramco?Це державна компанія Саудівської Аравії, яка контролює нафтові потужності країни. Saudi Aramco називає свій нафтопереробний завод найбільшим в світі. Він може переробляти до 7 мільйонів ​​тонн барелів на день.



До слова, у 2018 році експерти Moody's Investors Service назвали її найприбутковішою компанією в світі – чистий прибуток Saudi Aramco склала 111,1 мільярда доларів. Це більше, ніж спільний прибуток Apple, Google і ExxonMobil.

Ріст цін на нафту

Тим часом ринки відреагували на події в Саудівській Аравії зростанням ціни на нафту. Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі зросли на 13 відсотків – до 69,91 долара за барель.

Концерн Saudi Aramco в суботу заявив, що був змушений знизити обсяги виробництва більш ніж на п'ять мільйонів барелів сирої нафти в день. Це більше половини обсягу виробництва найбільшого в світі експортера нафти. Виконавчий директор Saudi Aramco Амін Нассер запевнив, що колишній рівень виробництва вдасться відновити протягом двох днів.

Відповідальність за атаку взяло на себе дружнє до Ірану збройне угруповання єменських повстанців-хусит. Їх представник Яхья Сарі заявив в ефірі супутникового каналу новин Al Masirah, що атаки триватимуть до тих пір, поки не завершиться війна в Ємені.

Що відомо про атаки безпілотників на нафтові заводи в Саудівській Аравії?14 вересня офіційний представник МВС Саудівської Аравії повідомив про пожежі на двох заводах саудівської національної нафтової компанії Saudi Aramco, що почалися в результаті атаки безпілотників. Займання сталося рано вранці на нафтопереробних заводах в Абкайке поблизу узбережжя Перської затоки і на нафтовому родовищі Хурайс на схід від столиці Ер-Ріяд.



На опублікованих NASA супутникових знімках видно клуби диму, що поширюються на відстань до 80 кілометрів навколо заводу в Абкайке. В результаті цієї атаки постраждала найбільша в світі установка для переробки нафти.